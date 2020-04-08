武漢肺炎／泰國公視專訪 唐鳳：台灣願在國際貢獻力量[影]

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）行政院政務委員唐鳳接受泰國公共電視台專訪暢談台灣防疫經驗。唐鳳表示，台灣到目前為止建立了一個成功的模式，台灣願意貢獻力量，在公共衛生領域協助世界控制疫情。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球擴散，泰國公共電視台（Thai PBS World）在今天晚間8時的新聞時段介紹台灣的防疫經驗，指出在疫情擴散的當下，台灣人仍然可以照常生活，同時播出唐鳳專訪，主持人對於台灣的防疫經驗相當感興趣。

唐鳳在專訪中表示，台灣到目前為止建立了一個成功的模式，台灣願意貢獻力量，在公共衛生的領域中協助世界控制疫情，他對台灣能夠控制疫情很樂觀，並表示台灣經驗可以複製到其他國家。

唐鳳說，因為台灣有過對抗SARS的經驗，台灣很早就啟動相關工作，去年政府接收到警訊時，就啟動監控機制和防疫工作，例如監控機場，並提醒大家戴口罩和洗手。

主持人關心台灣政府如何和大眾溝通相關訊息，唐鳳說，中央疫情指揮中心指揮官同時也是衛福部長陳時中在每天的例行記者會中一一回答記者的問題，之後政府再把資訊轉化為簡單的圖表上傳網路，讓民眾可以很快了解相關訊息。

唐鳳也在專訪中提到台灣使用口罩地圖的經驗，指出民眾可以透過這個系統，知道哪裡有口罩可以購買。

主持人詢問唐鳳，台灣可以分享什麼樣的經驗給泰國？唐鳳表示，清晰度、政策和溝通是他認為在抗疫工作中最重要的因素。

主持人接著詢問，台灣在這次的疫情中做了很多事情，這對台灣未來參與國際組織是否有幫助？唐鳳指出，現在不只是台灣願意幫忙，而是台灣已經在幫忙，台灣想分享的是產官學界加上媒體一起合作抗疫的模式，這或許是多邊組織未來可以參考學習的多邊合作模式。（編輯：林憬屏）1090408