更多編輯台推薦新聞：
柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中憂需求爆量
生活

柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中憂需求爆量

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬
生活

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官
國際

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復
生活

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／泰國公視專訪 唐鳳：台灣願在國際貢獻力量[影]

最新更新：2020/04/08 23:02

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）行政院政務委員唐鳳接受泰國公共電視台專訪暢談台灣防疫經驗。唐鳳表示，台灣到目前為止建立了一個成功的模式，台灣願意貢獻力量，在公共衛生領域協助世界控制疫情。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球擴散，泰國公共電視台（Thai PBS World）在今天晚間8時的新聞時段介紹台灣的防疫經驗，指出在疫情擴散的當下，台灣人仍然可以照常生活，同時播出唐鳳專訪，主持人對於台灣的防疫經驗相當感興趣。

唐鳳在專訪中表示，台灣到目前為止建立了一個成功的模式，台灣願意貢獻力量，在公共衛生的領域中協助世界控制疫情，他對台灣能夠控制疫情很樂觀，並表示台灣經驗可以複製到其他國家。

唐鳳說，因為台灣有過對抗SARS的經驗，台灣很早就啟動相關工作，去年政府接收到警訊時，就啟動監控機制和防疫工作，例如監控機場，並提醒大家戴口罩和洗手。

主持人關心台灣政府如何和大眾溝通相關訊息，唐鳳說，中央疫情指揮中心指揮官同時也是衛福部長陳時中在每天的例行記者會中一一回答記者的問題，之後政府再把資訊轉化為簡單的圖表上傳網路，讓民眾可以很快了解相關訊息。

唐鳳也在專訪中提到台灣使用口罩地圖的經驗，指出民眾可以透過這個系統，知道哪裡有口罩可以購買。

主持人詢問唐鳳，台灣可以分享什麼樣的經驗給泰國？唐鳳表示，清晰度、政策和溝通是他認為在抗疫工作中最重要的因素。

主持人接著詢問，台灣在這次的疫情中做了很多事情，這對台灣未來參與國際組織是否有幫助？唐鳳指出，現在不只是台灣願意幫忙，而是台灣已經在幫忙，台灣想分享的是產官學界加上媒體一起合作抗疫的模式，這或許是多邊組織未來可以參考學習的多邊合作模式。（編輯：林憬屏）1090408

延伸閱讀
陳建仁登BBC專訪分享台灣經驗 抗疫成效不藏私台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑談話全文／蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報