農田水利會將改制公務機關 政院9日討論專法

（中央社記者顧荃台北8日電）農委會規劃農田水利會將於今年10月1日改制為公務機關，行政院會明天將討論「農田水利法」草案，規範農田水利會的改制，以及將目前農田水利會的資產納入基金，專款專用等。

立法院107年3月三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立法，現任會長任期到109年9月30日。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，農田水利為農業基礎設施重要的一環，現有農業灌溉用水總量占全國總用水量6成，農田水利會改制為公務機關，有關農田水利事業的管理、農田水利會改制、資產處理、職員工權利保障等需訂定專法，因此希望明天可順利於院會通過，請送立法院審議。

Kolas指出，農田水利法草案將保障改制後職員工權利都不受影響，既有資產不會由國家持有，而是納入基金，專款專用，回饋農民。

根據農委會107年8月公告的「農田水利法」草案版本，規劃農田水利會109年10月1日改制為公務機關，為辦理農田水利事業，將成立作業基金，農田水利會改制公務機關後，現有資產由國家概括承受，並納入作業基金專款專用；未來農田水利會改制完成後，由農委會直接興辦提供灌溉用水服務。（編輯：楊凱翔）1090408