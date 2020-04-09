紓困觀光產業 政院加碼100億元融資額度

（中央社記者溫貴香、王承中台北9日電）武漢肺炎疫情衝擊觀光產業，行政院政務委員龔明鑫今天表示，有關新台幣5億元以下中型企業貸款，交通部加碼10億元作為信用擔保，提供100億元融資額度給交通或觀光業使用。近期內報行政院核定後公布相關辦法。

另外，交通部長林佳龍說，三大航空集團華航、長榮和星宇已提出千億元規模貸款需求，目前交通部承作能量為700億元，本週將邀集相關部會和三大航空集團進行協商，對於航空業者提出的貸款需求，如不符紓困需求則不會同意。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，龔明鑫表示，交通部申請貸款戶數為364戶、金額達38億元，核准戶數91戶，過去觀光旅宿業比較少跟銀行打交道，擔心向銀行貸款比較困難，但從受理案件中可看出僅17戶是舊貸展延，90%以上都是新貸，這些客戶對銀行而言雖然陌生，但都願意受理，共體時艱。

他說，在紓困貸款部分，會把中小企業的認定做放寬，原來中小企業只能貸款到8000萬現在擴充到1.5億元；另外，5億元以下的中型貸款，交通部特別利用基金拿出10億元作為信用擔保，可提供100億元的貸款融資額度給交通事業或觀光事業使用。

龔明鑫說，交通部提出10億信保基金可提供10倍保證，信保的成數最低可保8成、最高9成，保證手續費年費率只有0.18%，受影響的企業免收，不過基本上將限制同一個集團只能申貸一次。

同時，林佳龍說，以前觀光業要融資貸款非常困難，這次一併解決問題，大型旅行社如雄獅、東南等營運虧損補貼，林佳龍說，最多一個旅行社可以到500團，1個團如果5萬元計算，不論出團或接團虧損最多可以補助到2500萬元。

全台旅館業共3500家，近9萬名員工，為了補貼營運虧損的旅館，林佳龍表示，交通部預備了15億元的營運虧損預算，每家補助20萬元起跳，透過地價稅和房屋稅年繳20萬元以下為統計標準，約有1000家符合資格；另從繳稅金額、房間數、員工數量來評估營運規模，大約有20家觀光旅館擁有營運補貼1000萬元的資格。（編輯：楊凱翔）1090409