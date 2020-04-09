盼譚德塞向台灣道歉 賴清德：我們是好國好民

（中央社台北9日電）副總統當選人賴清德臉書貼文指出，WHO秘書長譚德塞的發言對台灣極端不公且違反世衛成立宗旨，希望他能道歉。WHO各會員國也能看見台灣在全球防疫上的努力，「我們是小國小民，但我們是好國好民」。

有關世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上對台灣不公平的發言，賴清德晚間在臉書發文表示，在維護人類生命的醫學領域裡，生命不分階級、種族，不因政治、地域有所差異，譚德塞也曾是醫學院畢業的一份子，相信應該很清楚「醫者仁心」、「醫療人權是普世價值」的概念。

賴清德說，希望譚德塞放下政治身態，回歸醫學、公衛領域，接納台灣在防疫上的貢獻，並針對8日對台灣及台灣民眾的不實指控道歉。因為這不僅是做為醫護人員、公衛學者該有的道德標準，更是全球人類面對疾病、疫情的立場。

賴清德強調，台灣進步多元、開放包容與人道精神，相信全世界都看見了，此刻他希望譚德賽能了解台灣在國際防疫工作的付出，而WHO各會員國也能看見台灣在全球防疫上的努力，並接納台灣成為國際防疫工作的夥伴。

賴清德貼文指出，「我們是小國小民，但我們是好國好民」，在台灣承受不實指控時，台灣不會停下腳步。台灣將持續對國際社會釋出善意提供援助，用行動證明台灣是好國好民，更是國際社會重要的成員。

此外，賴清德也提到今年初造訪美國時，曾與美國參議員盧比歐（Marco Rubio）針對台灣加入WHO等全球公衛、醫療議題會談，他提出「台灣是國際社會重要成員，希望能在WHO、國際民航組織（ICAO）等國際組織做出實質貢獻，國際社會應接納台灣參與國際組織運作」。（編輯：楊凱翔）1090409