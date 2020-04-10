蘇貞昌關心移工 葉毓蘭：我們心有靈犀一點通

（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委葉毓蘭今天質詢移工人權，行政院長蘇貞昌答覆，政府對此很重視，也會往這方面提升。葉毓蘭聽聞答覆表示，非常尊敬蘇貞昌的說法，她並對蘇貞昌說，「我們心有靈犀一點通」。

立法院會今天進行施政總質詢，警政學者出身的葉毓蘭質詢聚焦移工問題，她指出，近幾年失聯外籍移工人數居高不下，截至今年3月，總計失聯移工4萬9000餘人，其中看護工2萬7000餘人。她質疑，移工逃跑的原因是否與勞動政策有關。

蘇貞昌答覆，與全世界相比，台灣對外籍移工算是很好。行政院前天也與包括勞動部和內政部在內相關部會討論，總統蔡英文也非常重視相關數字和問題處理。

談及外籍移工，蘇貞昌也提及往事，過去家裡本來要請外籍移工照顧母親，但介紹所說要幫忙巴氏量表作假，還說不能給外籍移工手機，也不能給外籍移工休息，以免外籍移工會與同鄉聯絡跑掉等，「我們家一聽，算了，我們不做這事。」

蘇貞昌表示，外籍移工也是人，尤其是來照顧國人的長輩或無法自理的人，無論如何，應給外籍移工該休息的時間，他認為台灣人也都會要求這樣，所以看到如果有媒體報導有雇主欺負或不合人道對待外籍移工的情事，整個社會都會譴責。

對於葉毓蘭呼籲應給長照家庭移工合理喘息，蘇貞昌說，如果不是「歹命人」，外籍移工用不著把自己的家人和孩子放著，來到台灣賺「甘苦錢」，照顧國人長輩或親人，台灣做為一個文明國家，應該往這方面提升，相關辦法往合理性修改。

聽聞蘇貞昌的答覆之後，葉毓蘭說，非常尊敬蘇貞昌的說法。她指出，移工漂洋過海到台灣，幫國人負擔很多當子女的責任，目前台灣除了約有26萬個家庭靠社福類移工，其他產業缺工的情形也很嚴重，她希望檢討移工法規更符人權，也建議增加勞動誘因，譬如新加坡雇主的做法是會替外籍移工投保醫療保險和意外險。

蘇貞昌表示，前天在行政院主持的會議上已經作了結論，要求相關部會針對問題對症下藥，應該修該就應該修改，應該改善辦法就改善辦法，才能解決問題。

葉毓蘭對蘇貞昌說，「謝謝院長，我們是心有靈犀一點通。」（編輯：蘇龍麒）1090410