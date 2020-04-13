總統主持宣誓保持社交距離 不握手改點頭致意

新任國防部參謀本部參謀總長黃曙光上將（右2）、最高法院院長吳燦（右1）13日上午在總統府宣誓，宣誓後總統蔡英文（左1）向宣誓人點頭致意，儀式簡單隆重。中央社記者鄭傑文攝 109年4月13日

（中央社記者溫貴香台北13日電）受到武漢肺炎疫情影響，總統蔡英文今天主持參謀總長黃曙光、最高法院院長吳燦及總統府副秘書長李俊俋宣誓典禮，全程保持適當社交距離、不握手改點頭致意。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成全球大流行，為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心制定「社交距離注意事項」，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離。

總統上午主持黃曙光、吳燦、李俊俋宣誓典禮，副總統陳建仁陪同觀禮，總統入場時，過去慣例都會逐一與宣誓者握手致意，這次受到疫情影響，總統與宣誓者都保持適當的社交距離、逐一向宣誓者點頭致意，與會者因保持適當社交距離並未戴口罩。

宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由國防部參謀本部參謀總長黃曙光帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統向宣誓人點頭致意，儀式簡單隆重。（編輯：黃國倫）1090413

「新任國防部參謀本部參謀總長、最高法院院長及總統府副秘書長宣誓典禮」13日上午在總統府舉行，參謀總長黃曙光上將（左2起）、最高法院院長吳燦與總統府副秘書長李俊俋宣讀誓詞，副總統陳建仁（左1）出席觀禮。中央社記者鄭傑文攝 109年4月13日

總統蔡英文（左1）13日上午在總統府主持新任國防部參謀本部參謀總長黃曙光上將（右3）、最高法院院長吳燦（右2）及總統府副秘書長李俊俋（右1）宣誓典禮。中央社記者鄭傑文攝 109年4月13日

新任國防部參謀本部參謀總長黃曙光上將（中）、最高法院院長吳燦（左）與總統府副秘書長李俊俋（右）13日上午在總統府進行宣誓，宣誓後相互拱手致意。中央社記者鄭傑文攝 109年4月13日