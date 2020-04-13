徐國勇：政院版跟蹤騷擾防制法草案盼半年內提出

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院內政委員會今天審查跟蹤騷擾防制法草案，立委詢問，什麼時候會有行政院版草案？內政部長徐國勇說，他要求警政署盡快提出，「我是希望半年內」。

立法院內政、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查跟蹤騷擾防制法草案，並邀內政部長徐國勇列席，共有民進黨立委江永昌、國民黨立委林為洲、鄭麗文、葉毓蘭等提出共4版本草案。

民進黨立委沈發惠質詢時表示，行政院版草案預計什麼時候提出來？還要多少時間研議？徐國勇表示，他已經跟警政署講要盡快、越快越好，「我是希望半年內」，把這些事情處理好，他再來一一催促。

葉毓蘭質詢時指出，日本從2000年起實施纏擾防制法，這個月剛公布警方受理相關案件，一年有2萬件，警察核發警告令一年有2000多件、禁止令一年1300多件，8成以上暴力行為都因警察介入被制止，在台灣卻還在討論。

葉毓蘭表示，警察在這方面努力很久，衛福部好像認為這都是警察的事，「精神病態怎麼會叫警察來判斷？」從2018年立法院初審通過跟蹤騷擾防制法草案後，衛福部做了些什麼？衛福部保護服務司代理司長郭彩榕表示，從去年到現在沒有接獲通知，就跟蹤騷擾、糾纏行為等，沒有做過這方面討論。

民進黨立委王美惠指出，之前警政署說草案窒礙難行，是因為人力不足、基層員警難以認定等，難道這些問題都能在半年內解決？警政署副署長蔡蒼柏說，部長（徐國勇）已經指示，希望半年內可以完成。（編輯：蘇志宗）1090413