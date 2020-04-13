國民黨質疑特別預算執行率不佳 政院：以偏概全

（中央社記者顧荃台北13日電）國民黨質疑武漢肺炎防治及紓困特別預算執行率不佳，行政院發言人Kolas今天表示，這是以偏概全，沒有呈現全貌。

國民黨立法院黨團上午召開記者會，呼籲政府在排富機制下，全民發放現金，讓需要幫助的民眾獲得到紓困，同時給予最了解地方急需紓困產業的縣市政府，給予一定比例預算執行紓困額度，增加紓困方案執行效率。

國民黨團書記長蔣萬安表示，蔡政府即將再送到立院審議紓困2.0方案，必須提出紓困1.0執行情形，提供詳細資料讓全民檢視。

對此，Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）回應，這是以偏概全，政府積極紓困不遺餘力，已陸續看見成效，詳細紓困統計由政委龔明鑫於每日記者會向人民報告，資訊透明公開，政府樂於接受國會與人民檢驗。

Kolas呼籲朝野各黨團共同為紓困努力，行政團隊也將更戰戰兢兢打拼。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情特別預算，第一波600億元中，包括防治經費196億元，以及紓困振興經費404億元；政院並於2日召開臨時院會，追加特別預算新台幣1500億元，若立法院14日通過特別條例並經總統公布，16日行政院會將提出特別預算案，通過後送立院審議。（編輯：郭無患）1090413