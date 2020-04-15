共軍疫情下動作不斷 嚴德發：恫嚇威懾一貫伎倆

國防部長嚴德發（圖）15日在立法院外交及國防委員會表示，近期共軍在區域內的活動，目的就是彰顯中國在疫情嚴峻下持續訓練，沒有軍事空窗期，所做出的恫嚇、威懾一貫伎倆。中央社記者施宗暉攝 109年4月15日

（中央社記者游凱翔台北15日電）源自中國的武漢肺炎疫情持續延燒，國防部長嚴德發今天表示，近期共軍在區域內的活動，目的就是彰顯中國在疫情嚴峻下持續訓練，沒有軍事空窗期，所做出的恫嚇、威懾一貫伎倆。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。

根據國防部披露的公開資訊，共軍航空母艦遼寧號編隊12日航經宮古海峽、巴士海峽，並至南海有關海域開展訓練。戰略學者林穎佑推測，編隊可能伴隨潛艦。

另外自1月起，共軍殲11等戰機已6度擾台，其中在2月10日一度短暫踰越台灣海峽中線，在3月16日則是首度進行夜航訓練，並接近台灣防空識別區，最近一次擾台則是4月10日，分別為轟6、空警500、殲11等型機。

國防部今天上午至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

嚴德發會前接受媒體記者訪問表示，近期共軍在區域內的活動，第一目的就是彰顯出中國在疫情嚴峻下，共軍沒有軍事空窗期，仍持續訓練。共軍因此會做出軍事恫嚇、威懾的一貫伎倆，衝擊區域安全。

嚴德發並指出，美軍在印太戰略構想下實現對區域內國家的安全承諾，在區域內軍事活動主要目的是希望維護區域安全及穩定，以及展現出美軍在地區內的軍事優勢；而國軍透過聯合情監偵，都能掌握區域內的活動，並強化戰備準備，確保國人、國土安全。

民進黨籍立委羅致政質詢表示，中國的官媒曾提及「勿謂言之不預」這句話，共軍武嚇動作有無升級。

嚴德發表示，這句話是「不要告訴我，我沒有事先警告你」的意思。他強調，中國仍不放棄武力犯台，「不管中國放什麼話、不管預或不預，國軍不會鬆懈戰備，也不會隨中國起舞」。

嚴德發說，國安單位都掌握到共軍受到武漢肺炎疫情的影響，但他們不會對外公開；羅致政詢問，共軍疫情嚴重，但近期在區域內頻頻軍事行動，是否是心虛的展現。嚴德發回應，可以這樣解讀，但國軍不挑釁，也不怯戰，而美軍電子偵察機近期在南部海域密集的情蒐、掌握動態，都屬正常現象，也每天都在進行。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，一架美軍RC-135W電偵機今天上午現蹤台灣南部海域，也是美軍機在3週內，第12度出現台灣周邊空域。（編輯：郭無患）1090415