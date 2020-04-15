民團籲速修18歲公民權 朝野立委到場聲援支持

（中央社記者劉冠廷台北15日電）18歲公民權推動聯盟今天與多個民間團體在立法院外召開記者會，呼籲立法院儘速組成修憲委員會，讓具有共識的下修公民權至18歲，能優先處理；朝野立委也紛紛到場表達支持。

由民間團體籌組的「18歲公民權推動聯盟」和立法院跨黨派立委合作組成的「關注世代正義連線」，今天為18歲參政權修憲案，在立法院外召開記者會，包括民進黨立委蘇巧慧、范雲、國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華、時代力量立法院黨團總召邱顯智、民眾黨立法院黨團總召賴香伶、無黨籍立委林昶佐、皆到場表達支持。

18歲公民權推動聯盟召集人葉大華表示，依據2015年修憲委員會運作的經驗，由於啟動時間過於急促，加上當時各政黨呼之欲出提交複決的修憲提案過多且無交集，導致最後破局。

葉大華說，為要解決上述修憲議題過多，導致拖延或增加立法院交付公投難度的問題，聯盟主張參採兩階段修憲模式；即本次應以18歲公民參政權修憲案單獨成案，或應考慮搭配降低修憲門檻為第一階段優先修憲提案。

蘇巧慧表示，她在上一屆立法院中就曾提出修憲案，但也了解到要把憲法中的各項議題都一次修正，是有難度的，所以在這一屆，她率先提出的憲法修正案中，就只有提下修公民權至18歲，期待這個有高度共識的提案，能在這屆快速通過，進入到公民複決的部分。

林奕華則說，下修公民權至18歲是跨黨派的共識，她非常認同二階段修憲，因為下修公民權這件事是沒有爭議的，希望能夠趕快啟動，希望立法院長游錫堃能盡快召開朝野協商，組成修憲委員會。

邱顯智表示，下修公民權一直是時代力量與年輕朋友努力的目標，目前這件事各黨派都是支持的，現在就是最後一哩路了，希望能夠通過；世界各國像台灣要20歲才能投票的國家已經不多了，台灣快要獨步全球了。

賴香伶則承諾，只要到成立修憲委員會的那一天，真正啟動投票的那一天，民眾黨團的5票一定全部票票入匭；在立法院的生態，只要藍綠兩黨不合作，事情就會被拖延，這不能在這屆立法院重蹈覆徹，民眾黨會強力的來監督藍綠兩黨。

此外，代表民進黨參選立委失利的壯闊台灣發起人吳怡農今天也受邀出席記者會，他表示，立法院應在修憲議題之中，將早已具有高度共識的18歲公民權獨立處理、優先推動。此外，修憲公民複決不受公投法限制；朝野黨團應以「公民複決綁2022大選」為目標，盡速成立修憲委員會。壯闊台灣也將以公民團體的角色持續追蹤。

吳怡農今天身穿粉紅色襯衫、並戴上粉紫色口罩，以實際行動力挺粉紅色口罩，他表示，口罩最重要是防止傳染，他本身喜歡粉紅色。

中央流行疫情指揮中心13日的記者會中，全員都戴粉紅色口罩。指揮官陳時中說，有反映認為小男童戴粉紅口罩會被議論，但口罩任何顏色都可以戴，粉紅色也不錯。此後，粉紅色口罩一時之間成為社會焦點。（編輯：郭無患）1090415