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華航改名又成焦點
武漢肺炎疫情蔓延，台灣捐贈口罩物資由華航執飛送往歐洲等國，外界許多意見認為，華航英文名為China Airlines，常被誤認為中國籍航空，建議改名避免誤會。行政院長蘇貞昌回應，改名涉及航權等因素不是那麼簡單，但可努力讓華航機身標誌台灣。
華航改名又成焦點
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華航改名又成焦點1/12

華航改名 卓榮泰：保護航權依序漸進處理

最新更新：2020/04/15 14:31

（中央社記者葉素萍台北15日電）華航運送援外口罩，引發改名爭議。民進黨主席卓榮泰今天說，他支持先改外觀，再討論國內的稱呼，但最重要是要保護華航現有航權，從這三個原則來看，可以依序漸進地處理。

卓榮泰下午出席民進黨中常會，戴著粉色口罩現身，響應粉紅色口罩行動；他會前受訪時，主動秀出身上的新衣服、「勝利版」飛行夾克。

民進黨先前推出「2020飛行夾克紀念版」，收入扣除相關製作成本後，全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作」使用。

卓榮泰說，上週已開始寄發，這1萬2000多件預計5月初陸續寄發完畢。

對於華航改名爭議，卓榮泰說，很感謝華航在這段時間，無論包機、口罩遞送，都為國家做了很好的工作以及國民外交；華航問題存在已久，這次拿出來討論，而且不止國內討論，國外也很重視，凸顯台灣與中國不同，這是無限的價值。

華航問題如何解決，卓榮泰認為，行政院、立法院會有充足討論與準備，他很支持行政院長蘇貞昌所說先改外觀，再討論國內稱呼；他說，最重要是要保護華航現有航權，從這三個原則來看，他覺得可以依序漸進地處理。

媒體追問，華航的外觀要增添什麼，卓榮泰說，至少在遞送口罩時，要讓所有人看到口罩是台灣人民辛苦做出來，要給世界上友好的朋友共同防疫；口罩由台灣而出，就要以台灣為名出去，讓台灣的形象建立起來，行政院已囑咐所屬單位，他相信會做得很好。

另外，媒體關切，民進黨5月24日黨職改選，但仍有許多縣市的投開票場地還沒有著落。

卓榮泰說，黨中央一直緊密了解，除了幾個縣市外，大部分的問題現在已經接近可以解決了，朝向以防疫為原則，做所有的布置與動線，會增加人員配置，物資準備也會充足。

至於少數幾個縣市，他說，持續透過當地黨公職努力當中，黨中央已要求組織部全力協助了解，在最後的期間內一定要完成，還有2週可以決定如何讓524投票順利舉行，黨中央還在努力。（編輯：謝佳珍）1090415

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