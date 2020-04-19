敦睦艦隊3人確診武漢肺炎 王定宇建議公布足跡

（中央社記者劉冠廷台北19日電）海軍敦睦艦隊出現3例武漢肺炎，民進黨立委王定宇今天對此提出6點疑問與建議，指出檢討與防疫一樣，要真實且不可和稀泥；他也認為，無法掌握的不確定地點，建議公布足跡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日在記者會宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診。確診3人都是海軍敦睦艦隊成員，於2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。

王定宇今天上午透過臉書提出6點疑問與建議，他表示，第一，根據敦睦艦隊3月15日到4月15日都在海上，而目前資料顯示，3個確診病例發病時間都在4月初以後，怎麼都超過潛伏期14天，是船上掌握發病時間不正確。或是其他原因。

王定宇說，第二，3個病例在船上尋求軍醫協助，縱使未診斷為疑似病例，就算是錯判為流感，也應該會有避免群聚感染的作為，是否有要求進行相關隔離作為；第三，武漢肺炎的疑似症狀是陸續更新，例如失去嗅覺、味覺、腹瀉等，海上長時間作業的船隻（軍艦、遠洋漁船等），是否得到武漢肺炎相關症狀的更新，如何得到。

王定宇指出，第四，當艦隊4月15日回到本國軍港解散，為何沒有比照3月19日後，所有國際機場入境人員，搭乘防疫車輛、居家隔離14天；第五，確診病例在4月15日到18日期間，搭乘的交通工具、活動的地點、自行就醫的院所等，是否完全掌握接觸史。

王定宇也表示，第六，無法掌握的不確定地點，建議應該考慮公布足跡。至於3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，已經進行相關疫調，並已要求入住集中檢疫所，進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計今天公布。（編輯：林興盟）1090419