發放現金或酷碰券爭議不斷 陳冲籲發消費券

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）紓困振興該發放現金、還是酷碰券，近日朝野爭論不斷。新世代金融基金會董事長陳冲認為，考量仍然沒有公平的現金發放排富標準，酷碰券又執行不易，他建議改發人人有獎、具數位時代思維的消費券。

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天撰文，並透過新世代金融基金會發文投書媒體。近日台灣兩大黨，針對疫情期間的救助，是發放救助現金或酷碰券，唇槍舌劍，爭論不休；陳冲認為，不必排富，也不用搞酷碰券，應人人有獎，採消費券方式發放。

針對國民黨團主張以排富方式加發1000億元現金紓困，參考依據綜所稅適用稅率級距，陳冲認為，排富聽起來正義凜然，平衡差距，對財大氣粗者不必給予補助，在政治號召上，也是廉價討喜的手段，不少行政措施中也設有排富機制，但應思考的是，實際上採用的排富門檻，公平性是否具有疑慮。

陳冲指出，排富通常參考不動產資產價值情形或綜所稅報稅收入；前者誤認有房地就有負擔能力，混淆存量與流量的差別，後者在台灣地下經濟盛行，且綜所稅申報戶數只占總家戶數一半的情形下，也顯欠公平。

陳冲進一步表示，勤奮工作者長期以來是綜所稅的台柱，收入均為稽徵對象，其他人雖然可能有收入，但只因稽查無門，在報稅資料上就不是「富人」，要真正發現富人， 應先從革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵。

陳冲補充，根據2017年報稅資料，全台家戶數超過880萬戶，但申報綜所稅的戶數則約為630萬戶，其中又有超過210萬戶不用繳稅；會被納入排富標準者可能僅130萬戶，這些申報戶負擔約9成所得稅，負擔不輕，不過，資料顯示，其所得53%由薪資組成，多屬受薪階級，在排富措施之下，變成「繳稅有份，小惠無門」，恐又創造另一種不公不義。

另一方面，對於發放酷碰券的構想，陳冲認為，政府對發放現金有疑慮不無道理，國人喜歡儲蓄，若把錢存起來不消費，將失去振興經濟的本意；但有乘數效果的酷碰券，執行不易，也使各界質疑聲不斷。

陳冲建議，還不如12年前的消費券，一樣不發現金，卻簡單易行，符合庶民需要，當然12年後的消費券方式，也可以有數位時代的思惟。（編輯：郭無患）1090421