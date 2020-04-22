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蘇貞昌：酷碰券隨疫情與各界意見 做最好規劃

最新更新：2020/04/22 13:11
行政院長蘇貞昌（圖）22日率各部會首長舉行「紓困振興進度記者會」，對口罩實名制3.0等相關措施提出說明。中央社記者謝佳璋攝 109年4月22日
行政院長蘇貞昌（圖）22日率各部會首長舉行「紓困振興進度記者會」，對口罩實名制3.0等相關措施提出說明。中央社記者謝佳璋攝 109年4月22日

（中央社記者顧荃、余祥台北22日電）行政院長蘇貞昌今天表示，酷碰券原意就如同當初的夜市券一樣，用來刺激消費，但不限於就這樣，隨著疫情跟各界意見，會做最好規劃。

外界質疑酷碰券需結合行動支付平台，恐造成數位落差；也有人批評酷碰券要先消費才可享有優惠，但疫情後手頭不寬裕，怎麼有錢消費。經濟部日前表示，正在重新檢討。

蘇貞昌上午出席「紓困振興進度記者會」，媒體詢問酷碰券是否會重新檢討，蘇貞昌回應，酷碰券是振興階段的措施，原意就如同當初的夜市券一樣，用來刺激、誘導消費，引出更大的經濟活動。

他說，如果設計哪裡可以更好，不限於就這樣，可以不斷發展，隨著疫情發展、各界提出寶貴意見，相信經濟部會做最好的規劃。

是否考慮改為發現金或消費券，經濟部長沈榮津說，對於酷碰券的規劃方式、要透過既有平台、限制使用的部分，都在蒐集傾聽各界意見，作為規劃參考。

媒體追問發現金或消費券是否在考慮之列，沈榮津說，現在是收集資訊階段，會做整體考量。

行政院長蘇貞昌上午率各部會首長召開「紓困振興進度記者會」，包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人共同出席。（編輯：謝佳珍）1090422

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