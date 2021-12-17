談公投案 林靜儀：選錯未來將嚴重影響台灣經濟

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（中央社記者蘇木春台中17日電）4大公投案明天投票，民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀今天表示，公投如果選擇錯誤，未來會讓台灣經濟嚴重延遲，甚至影響產業，呼籲民眾投下4個不同意。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案明天投票，林靜儀今天在龍井區競選辦公室，出席由中台灣教授協會舉辦的「4個不同意、台灣更有力」記者會。

林靜儀接受媒體聯訪表示，她一直強調，公投這4個重要的案子，國民黨籍參選人顏寬恒到現在還講不清楚，顏寬恒反對三接，又說反對燃煤發電，且說不出支持的核四什麼時候運轉，又不能說服大家，如何保證核四安全，所有的東西都矛盾。

林靜儀說，如果顏寬恒能夠清楚講出邏輯，會希望跟他一起辯論這4個公投案，「顏寬恒躲到現在，明天就要公投了，還不出來做這樣的辯論」，要如何讓選民相信，你有清楚一貫的邏輯，可以到國會跟政府要求政策改進與討論。

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林靜儀表示，這次4個公投案，如果選擇錯誤，未來會讓台灣經濟發展非常嚴重的延遲，甚至嚴重影響產業，所以希望大家這次公投能夠投下4個不同意。

媒體提問，是否擔心選舉賭盤影響選情？林靜儀說，這個選區除賭盤外，還有光怪陸離的事情，包括之前的請客吃飯事件，甚至贈送禮物，都遊走在法律邊緣，選民都很清楚一些特定組織的特定動員，相信選民期待改變已經非常久，可以改變的時間就在明年1月9日，「我們不應該錯失這次改變的機會」。（編輯：郭諭儒）1101217