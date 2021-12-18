四大公投未通過 學者：台中立委補選藍營現警訊

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（中央社記者蘇木春台中18日電）四大公投今天開票，不同意票皆高過同意票，台中市的投票結果，除了公投綁大選外，其他3項也都闖關失利。學者分析，此次公投對台中立委補選來說，是國民黨陣營的一項警訊。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天舉行投票；目前開票作業已接近尾聲，全國逾9成投開票所完成開票，四大公投不同意票皆高於同意票。其中台中市除公投綁大選外，其他3項皆闖關失利。

台中市第二選區立委補選，將在明年1月9日投票，此次公投大選，民進黨籍參選人林靜儀與國民黨籍參選人顏寬恒，也針對公投議題互相攻防，此次公投投票也被視為地方藍綠動員是否成功的先期指標。

根據中央選舉委員會網站統計，台中市立委第二選區的沙鹿、龍井、大肚、烏日與霧峰等區，今天的公投投票結果，除了公投綁大選外，其他3項議題，都是呈現不同意票高於同意票的狀況。

公投結果是否影響立委補選選情，東海大學政治學系教授沈有忠告訴中央社記者，公投結果對顏寬恒來說是會有一些影響，接下來國民黨短時間內又要做一些檢討，如果國民黨內部還要做一些人事上的懲處，當然就沒有辦法回過頭來幫顏寬恒。

沈有忠指出，不只是在氣勢上，在組織動員上，國民黨要趕快把公投的傷害結束掉，不然補選馬上要到了，對顏寬恒比較不利。雖然公投是對事，不是直接對人，顏寬恒跟林靜儀在競爭上，要跟公投區隔開來，但公投結果對立委補選可看作是一項警訊。

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民進黨台中市黨部主委李天生接受中央社記者電話訪問時表示，公投結果對林靜儀的選情會有加分，但也會激起顏家的危機感更努力衝刺選舉，對民進黨來講會是一場硬仗。

對於台中市的公投結果，李天生指出，一方面民進黨的論述比較有道理，且國民黨內部有分歧，事實上台中市的公投結果只有微幅領先，並沒有大幅壓倒性的勝利，往後會戰戰兢兢持續推動政策。（編輯：李亨山）1101218