吳釗燮籲東南亞國家集中力量 反對中國侵犯主權
（中央社記者石秀娟雅加達19日專電）外交部長吳釗燮日前接受羅盤報專訪指出，中國在海、空的侵犯作為威脅台灣及部分東南亞國家主權，希望東南亞國家集體嚴正反對。這是印尼媒體多年來首度專訪中華民國外長。
印尼媒體羅盤報（Kompas）16日在雅加達視訊專訪吳釗燮，專訪內容以文字報導刊登於17日的報紙及電子報Kompas.id，標題是「台灣將持續堅守民主原則 」。
羅盤報在報導引述中華民國國防部的資料指出，中國軍機在2020年有1710架次飛越台灣的防空識別區，今年迄今，中國越境的軍機數量已達985架次。
羅盤報報導，對於中國軍機越境，吳釗燮說，這些作為威脅台灣的主權，部分東南亞國家也遭遇類似威脅。報導指出，他指的是有關南海的爭議。吳釗燮說，台灣希望東南亞國家也能發揮集體力量，嚴正反對中國在海、空的各種侵犯作為。
中華民國駐印尼代表處官員今天接受中央社訪問指出，羅盤報是印尼創刊最久、發行量最大的報紙，這是印尼媒體多年來首度專訪中華民國外交部長。
代表處官員說，羅盤報的專訪也是近年來東南亞國家協會（ASEAN）的國家中，首度有主流媒體就國際地緣政治情勢、台灣與東協國家合作與交流，以及台灣鞏固與邦交國關係的作法，與中華民國外長深入訪談。
代表處官員說，印尼2022年將舉辦20國集團（G20）峰會，2023年將舉辦東協峰會，印尼預期在5年內成為全球前10大經濟體。當前南海議題延燒，印太地區安全情勢日益緊繃，印尼的國際戰略與經貿地位益形重要，這也是英國、澳洲、紐西蘭、法國、丹麥、美國及俄羅斯等國政要近期相繼訪問印尼的原因。
官員說，這個專訪深具意義，中華民國與印尼無邦交，外交部長無法正式訪問印尼，透過專訪說明，中華民國公私部門願意在新南向政策下，持續與印尼各界發展合作友好關係，與東南亞志同道合國家共同努力，為區域和平、穩定及繁榮做出貢獻。
在專訪中，吳釗燮說，2016年來有7個台灣的邦交國轉與中國建交。台灣與歐洲國家的友好關係則迅速發展，例如，法國、德國、 荷蘭、瑞士、愛爾蘭及捷克等都通過決議案，肯定台灣民主自由。台灣與日本的友好關係也超越傳統外交友誼。
對於中國金援挖走台灣邦交國，例如2019年與台灣斷交的索羅門群島，吳釗燮說，中國的援助只會助長不符民主理念的威權體制，例如近期與台灣斷交的尼加拉瓜總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）打壓對手、剷除異己，選舉程序不符民主原則，威權國家會尋求其他威權體制的支持，而非民主國家。
吳釗燮說，台灣獲得許多理念相近友人的支持，例如立陶宛。和台灣一樣，立陶宛曾受外來壓力，被俄羅斯和白俄羅斯（Belarus）持續施壓，現在承認台灣為獨立實體，在台北設立代表處，也受到北京的壓力。和台灣有共同價值的朋友，看到台灣對民主的承諾，開始與台灣交往，這是很自然的。（編輯：韋樞）1101219
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