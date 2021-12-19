吳釗燮籲東南亞國家集中力量 反對中國侵犯主權

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印尼創刊最久、發行量最大的報紙羅盤報近期專訪外交部長吳釗燮，並於17日刊登於報紙以及電子報，是近年來東南亞國家協會首度有主流媒體與中華民國外長就地緣政治等議題深入訪談。（羅盤報電子報網頁截圖） 中央社 110年12月19日

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（中央社記者石秀娟雅加達19日專電）外交部長吳釗燮日前接受羅盤報專訪指出，中國在海、空的侵犯作為威脅台灣及部分東南亞國家主權，希望東南亞國家集體嚴正反對。這是印尼媒體多年來首度專訪中華民國外長。

印尼媒體羅盤報（Kompas）16日在雅加達視訊專訪吳釗燮，專訪內容以文字報導刊登於17日的報紙及電子報Kompas.id，標題是「台灣將持續堅守民主原則 」。

羅盤報在報導引述中華民國國防部的資料指出，中國軍機在2020年有1710架次飛越台灣的防空識別區，今年迄今，中國越境的軍機數量已達985架次。

羅盤報報導，對於中國軍機越境，吳釗燮說，這些作為威脅台灣的主權，部分東南亞國家也遭遇類似威脅。報導指出，他指的是有關南海的爭議。吳釗燮說，台灣希望東南亞國家也能發揮集體力量，嚴正反對中國在海、空的各種侵犯作為。

外交部長吳釗燮16日接受印尼媒體羅盤報專訪，他指出，中國在海、空的侵犯作為威脅台灣及部分東南亞國家主權，希望東南亞國家集體嚴正反對。（駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 110年12月19日

中華民國駐印尼代表處官員今天接受中央社訪問指出，羅盤報是印尼創刊最久、發行量最大的報紙，這是印尼媒體多年來首度專訪中華民國外交部長。

代表處官員說，羅盤報的專訪也是近年來東南亞國家協會（ASEAN）的國家中，首度有主流媒體就國際地緣政治情勢、台灣與東協國家合作與交流，以及台灣鞏固與邦交國關係的作法，與中華民國外長深入訪談。

代表處官員說，印尼2022年將舉辦20國集團（G20）峰會，2023年將舉辦東協峰會，印尼預期在5年內成為全球前10大經濟體。當前南海議題延燒，印太地區安全情勢日益緊繃，印尼的國際戰略與經貿地位益形重要，這也是英國、澳洲、紐西蘭、法國、丹麥、美國及俄羅斯等國政要近期相繼訪問印尼的原因。

官員說，這個專訪深具意義，中華民國與印尼無邦交，外交部長無法正式訪問印尼，透過專訪說明，中華民國公私部門願意在新南向政策下，持續與印尼各界發展合作友好關係，與東南亞志同道合國家共同努力，為區域和平、穩定及繁榮做出貢獻。

印尼媒體羅盤報17日刊登外交部長吳釗燮的專訪。中華民國駐印尼代表處指出，印尼的國際戰略與經貿地位益形重要，專訪深具意義。（駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 110年12月19日

在專訪中，吳釗燮說，2016年來有7個台灣的邦交國轉與中國建交。台灣與歐洲國家的友好關係則迅速發展，例如，法國、德國、 荷蘭、瑞士、愛爾蘭及捷克等都通過決議案，肯定台灣民主自由。台灣與日本的友好關係也超越傳統外交友誼。

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對於中國金援挖走台灣邦交國，例如2019年與台灣斷交的索羅門群島，吳釗燮說，中國的援助只會助長不符民主理念的威權體制，例如近期與台灣斷交的尼加拉瓜總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）打壓對手、剷除異己，選舉程序不符民主原則，威權國家會尋求其他威權體制的支持，而非民主國家。

吳釗燮說，台灣獲得許多理念相近友人的支持，例如立陶宛。和台灣一樣，立陶宛曾受外來壓力，被俄羅斯和白俄羅斯（Belarus）持續施壓，現在承認台灣為獨立實體，在台北設立代表處，也受到北京的壓力。和台灣有共同價值的朋友，看到台灣對民主的承諾，開始與台灣交往，這是很自然的。（編輯：韋樞）1101219