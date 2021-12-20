遭指績效不彰 人權會：受疫情不可抗力因素影響

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院今天審查國家人權委員會預算，藍委指績效不彰，凍結新台幣500萬元。人權會說，受疫情不可抗力因素影響，工作計畫須延後或減少辦理場次；7、8月間疫情趨緩後已陸續展開推動，積極執行。

立法院司法及法制委員會今天審查監察院111年度總預算案，人權會編列新台幣1億3919萬9000元，較110年度增加2077萬7000元。國民黨立委葉毓蘭指人權會截至9月只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各常設委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，人權會績效不彰。經協商後決議，凍結500萬元。

人權會晚間透過新聞稿指出，人權會成立1年多，相關制度、規章亟待建立，為求周延，須廣泛徵詢專家學者、民間團體意見，擬訂各項計畫，相當耗費時日。

人權會表示，調查案件是與政府機關、民間團體合作，透過座談、訪談及訪視等方式，蒐集資料後，在調查報告中提出柔性建議，與監察調查是針對機關或公務員違失行為進行調查，進而提出糾正或彈劾，有所不同。

人權會指出，110年的工作績效，受到疫情不可抗力因素影響，包括邊境管制及室內人數限制等相關措施，工作計畫須延後辦理或減少辦理場次。7、8月間疫情趨緩，各項計畫陸續展開推動，積極執行。

人權會表示，除提出林水泉遭國家行政不法侵害人身自由調查案外，正在辦理人權公約國家報告的獨立評估意見、「外籍漁工人權專案」、「SARS和平醫院封院延遲返院人員權利受損專案」、「移工如何在異鄉撫育子女專案」等。

人權會指出，8月起啟動「防制酷刑」訪視，截至11月已訪視5所矯正學校、1所少年教養所，共訪談219人、176小時，召開兩場座談會。

人權會說，將秉持促進及保障人權的使命，在有限的人力及資源下，戮力執行組織法規定的8項職責工作，逐步完成，希望不負民眾期望。（編輯：蘇志宗）1101220