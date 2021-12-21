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外界質疑網軍帶風向 監委：政府應查處資金來源

2021/12/21 11:10
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（中央社記者陳俊華台北21日電）監委賴鼎銘等人今天說，預算法已將政府利用網路、社群媒體辦理宣導業務預算納入規範；行政院應督促權責機關，積極查處釐清資金來源，回應外界對「網軍」的質疑。

監委賴鼎銘、賴振昌、王麗珍透過新聞稿指出，監察院財政及經濟委員會審查通過3人所提調查報告。調查發現，預算法在100年1月修正，已明確規定行政機關辦理政策宣導，應明確標示為「廣告」且揭示辦理機關名稱，但到109年，行政機關仍未落實。

報告說，立法院在101年已要求行政機關政策宣導經費，應在預算書「妥適表達」及「編列專項預算」，並需定期公布執行情形、彙送立法院。

但報告表示，主計總處並未訂定相關作業規範或未落實執行，導致到109年中央行政機關仍發生政策宣導經費編列的用途別科目不一致、未有專項列示等缺失。

調查報告指出，預算法今年6月9日修正公布第62條之1規定後，雖已將適用範圍限於機關在平面媒體、廣播媒體、網路及社群媒體、電視媒體等，辦理宣導的費用，但政府辦理宣導業務並非只限於這些媒體執行。

基於避免外界產生政府置入性行銷的質疑，監委認為，行政院應督促主計總處就行政機關在四大媒體以外，辦理宣導時揭示機關名稱必要性，再加審酌。

監委說，預算法雖已將政府利用網路、社群媒體辦理宣導業務預算，明確納入規範中，但社會各界關切「網軍」濫用網路資源，製造高度政治性話題，引領輿論風向。

監委請行政院應督促權責機關，積極查處釐清資金來源，除保障民眾言論自由，也可回應外界對政府以宣導經費運用「網軍」的質疑。

監委表示，行政機關111年宣導經費預算的編列作業，仍有預算書資料編列表達不一，及非屬四大媒體的經費仍列於同一預算項目中的問題，行政院應督促主計總處，檢視行政機關後續改善情形。（編輯：康世人）1101221

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