林靜儀要求選監員額公平 顏寬恒：提這要做什麼

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民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀（左2）22日在競選總部主委林佳龍（右2）、總幹事陳柏惟（左）等人陪同下，舉辦政績及政見發表記者會。（林靜儀競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市第2選區立委補選監察員不足額，中市府自行指派引發熱議，民進黨籍參選人林靜儀今天表示，希望市府能保障市民權利；國民黨籍參選人顏寬恒則表示，不懂提這個要做什麼？

林靜儀今天在競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人陪同下，舉辦政績及政見發表記者會；顏寬恒則是前往烏日區三民市場拜票掃街。

台中市第2選區立委補選明年1月9日登場，共有258個投開票所，每個參選人分配104個監察員，國民黨、民進黨均推薦104人，台灣股票黨推薦95人，另有213名監察員缺額，市府函請區公所選務作業中心自行遴派。民進黨陣營認為，應優先詢問參選人，而非市府自行指派影響選舉公平性。

林靜儀今天接受媒體聯訪時表示，監票不只是保障候選人之間公平競爭的權利，更是民眾需要保障選票、能夠被公平公正對待的權利，這是市民的權利，拜託市長盧秀燕要對市民的權利做最充分的保障。

林靜儀指出，如果顏寬恒對這件事情沒有感到擔憂，「但是我方陣營感到很擔憂，難道我們沒權利主張市府做一點讓地方市民能夠安心的事情嗎？」

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對於林靜儀陣營希望多派一些監察員，顏寬恒接受媒體聯訪時表示，希望林靜儀提政見、願景、建設，「但對方依舊不務正業」，到現在還在質疑中選會的規定，是不是相對質疑所有的選監人員，包括警察都是共犯結構。

顏寬恒說，這是中選會的規定，「林靜儀對這個有意見，是不是回去跟總統蔡英文來哭訴，要求改善或介入，因為現在府院都是民進黨，不懂提這個意見到底是要做什麼？」（編輯：陳仁華）1101222