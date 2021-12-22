監委：替代役男控訴長官涉性騷案 將立案調查

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（中央社記者賴于榛台北22日電）監察委員紀惠容今天發布新聞稿指出，成功嶺替代役訓練班上尉中隊長涉嫌性騷擾役男，此案申訴時卻未獲妥適處理，她將申請自動調查。

根據自由時報8月報導，1名自稱在成功嶺替代役訓練班服役的少尉區隊長透過社群平台「Dcard」發文指出，負責訓練替代役男的1名上尉中隊長疑似對役男性騷擾，且有兩名役男在自述書寫下遭遇「不舒服行為」，經反映後仍石沉大海，因此選擇在網路發文。

報導也指出，役政署回應表示，反映當日就介入處理，調查後屬誤解，且已獲2名役男當事者理解。

紀惠容今天發布新聞稿指出，她對此事高度關切，且性騷擾防治法第7條第1項已規定，機關、部隊、學校、機構或僱用人，應防治性騷擾行為的發生；於知悉有性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。

紀惠容說，內政部役政署有無落實上開規定，加強性騷擾防治作為，維護役男權益，值得關注。

她表示，將調查釐清內政部役政署等有關機關有無善盡主管機監督之責、是否有依規定妥善處理此事、查處作為是否妥適周延、涉嫌性騷擾的上尉中隊長有無長期假藉替代役訓練的權勢、機會，損害役男權益，以及相關人員有無應負的行政責任。（編輯：黃國倫）1101222