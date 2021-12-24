歐洲福爾摩沙俱樂部致函歐盟 挺立陶宛

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（中央社記者王慶剛台北24日電）歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club） 25國的共同主席及核心成員，昨天聯名致函歐盟領導階層，針對立陶宛決定與台灣深化關係卻遭中國政治及經濟脅迫，重申團結力挺立陶宛，外交部今天對此表達感謝。

台灣與立陶宛友好，讓立陶宛近期遭到中國在政治與經濟的脅迫。

外交部上午發布新聞稿表示，來自歐洲25國的福爾摩沙俱樂部共同主席與成員致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），並副知執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）、執行副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）、歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及內部市場執委布雷頓（Thierry Breton），針對中國粗暴行徑及公然擾亂歐洲供應鏈，表達嚴正關切，重申團結力挺立陶宛。

聯名函指出，自台灣11月18日在立陶宛首都維爾紐斯設立代表處以來，中國透過各種手段脅迫立陶宛，包括將立陶宛自中國海關報關系統除名、片面更改立陶宛駐中國大館名稱、強制收回使館人員身分證件等種種蠻橫行徑，不僅阻擋立陶宛出口，也迫使立陶宛撤回派駐中國的外交人員。中國除針對立陶宛進行脅迫，更擴大威脅歐洲整體供應鏈，包括汽車零組件供應商巨頭德國馬牌（Continental）公司等十餘家德國企業，最近也面臨被迫停止使用立陶宛零組件或退出中國市場的巨大壓力。

參與聯署議員強調，歐盟必須採取具體行動強力回擊中國的脅迫舉措，否則將有更多歐洲企業可能成為被脅迫的目標，甚至危及歐盟的共同貿易政策，歐盟及會員國不應容許其戰略自主受到如此嚴重破壞。

聯名函最後重申全力支持主席米歇爾及馮德萊恩，及高級代表波瑞爾與副主席杜姆布羅夫基斯分別在10月28日及12月8日發布的聯合聲明，強烈反對任何歐盟會員國遭受政治壓力及脅迫舉措，期待歐盟採取具體措施反制中國的脅迫行徑。

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本次聯名函簽署國包括：德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、比利時、愛爾蘭、瑞典、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利、荷蘭、奧地利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、瑞士、挪威、科索沃及歐洲議會等國會議員加入聲援行列。

外交部感謝歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」再度串連重量級國會議員公開力挺立陶宛。面對中國當局動輒挾其國內市場，脅迫遵行市場經濟的自由民主國家，台灣作為立陶宛理念相近的友好夥伴，不僅將持續深化台立雙邊實質合作，同時也呼籲全球理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序。（編輯：趙蔚蘭）1101224