高醫驗毒事件 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北24日電）高醫毒物室日前被爆將3級毒品判為2級毒品。監察委員蔡崇義、張菊芳今天表示，已申請自動調查，要確認有多少類似案件「未重驗」而逕行判決。

監委今天發布新聞稿指出，根據媒體報導，高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢機關委託，負責毒品檢驗，據傳去年底起將多件3級毒品誤驗成2級毒品Pentylone，恐損害多名被告權益。

監委表示，法院審理毒品案件時，多仰賴專業鑑定機構的報告以為判斷依據，因此鑑定機構判斷正確與否，將影響判決結果，可能導致縱放或冤判。

蔡崇義、張菊芳說，究竟有多少類似案件「未重驗」而逕行判決，為保障人民訴訟權益，已申請立案調查。

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至於調查方向，監委說明，包含法務部當初委託高雄醫學大學附設中和醫院檢驗「Eutylone」毒品時，如何判斷該醫院是否具相關檢驗能力等條件，以及相關主管機關是否查究高雄醫學大學附設中和醫院有無開發「Eutylone」的檢驗方法等，都將深入調查，釐清究責。

針對高醫驗毒事件，行政院長蘇貞昌21日在主持毒品防制會報時表示，此事為機制不足所生缺失，政府應檢討並建立新興毒品檢驗完善機制，包括檢驗單位應符合相關標準作業程序（SOP）後始可檢驗。（編輯：趙蔚蘭）1101224