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女軍官傳遭派遣照護退役上將夫人 監委要查

2021/12/24 14:51
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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察委員王幼玲、蔡崇義今天發布新聞稿指出，空軍司令部動用公務資源，派遣女性軍官赴醫院照護前空軍總司令林文禮上將的夫人，相關疑義有深入查明的必要，已申請自動調查。

王幼玲、蔡崇義指出，林文禮夫人因病住進醫院，未聘請看護，反而動用國家資源，要求空軍司令部派遣1名現役女性軍官到醫院擔任看護，照顧其妻；且該名女軍官向長官委婉拒絕後，長官卻核准以公假指派前往陪病。

監委表示對此案甚為重視，已申請自動調查。

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至於調查方向，監委說，將查明此案公務機關是否利用公務資源獨厚已退休高階將領；該名女性軍官前往陪病、看護，有無違反其意願，以及其請假的情形及依據為何，是否符合差勤規定。

監委表示，另外，空軍司令部有無強制派遣軍官擔任與職務無相關的業務、現行退休將領的優遇內容是否不足，需要求現役軍官充當看護，以及政府有無針對退休將領妥適規劃退休生活等相關疑義，實有深入查明的必要。（編輯：蘇志宗）1101224

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