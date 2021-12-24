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原住民保留地禁伐補償 國土保安用地也納入

2021/12/24 15:20（12/24 16:41 更新）
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原住民族委員會24日在屏東縣辦理「110年全國原住民保留地禁伐補償年度會議」，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）宣布，111年起將國土保安用地納入禁伐補償區域。（原民會提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月24日
原住民族委員會24日在屏東縣辦理「110年全國原住民保留地禁伐補償年度會議」，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）宣布，111年起將國土保安用地納入禁伐補償區域。（原民會提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）110年全國原住民保留地禁伐補償會議今天在屏東舉行，原住民委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）宣布，明年起將國土保安用地納入禁伐補償區域。

原住民族委員會今天在屏東縣辦理「110年全國原住民保留地禁伐補償年度會議」，來自全國12個縣市政府及51個原住民族鄉公所主管、承辦及檢測人員共175人與會。

總統蔡英文在108年12月31日已修正「原住民保留地禁伐補償條例」，將都市計畫區、國家公園、水源特定區、自然保留、保護區內同樣受限制使用的原住民保留地，也納入補償範圍。

原民會發布新聞稿指出，原民會主委夷將．拔路兒在會中公布，針對原住民保留地的使用現況，自105年7月1日原住民保留地禁伐補償實施，補償金由每公頃新台幣2萬元調升至3萬月，補償金發放逾82億元，原民會積極檢視後，自111年1月1日起將「原住民保留地國土保安用地」納入禁伐補償區域，預估再新增約273公頃的補償面積，補償金總面積達6萬3000公頃，讓族人受限制使用的原住民保留地得以補償。

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新聞稿指出，自105年起推動至今，受補償人數在今年已高達4萬2738人，補償金額18億8672萬元，至少保護6萬2000多公頃森林，為台灣這片土地達成國土保安、涵養水源及生態保育目的，更創造超過122億5000萬元的經濟效益。

除了擴增補償面積，夷將．拔路兒也指出，蔡總統在106年6月14日公布「原住民族語言發展法」，原住民族語言已經是國家語言，為營造更友善族語生活環境，讓檢測員在繁重的檢測作業能以族語向族人溝通說明，針對通過族語認證檢測員，將研議依不同級別給予獎勵。（編輯：孫承武）1101224

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