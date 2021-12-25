竹科X基地首棟大樓開工 蔡總統：帶動高科技產業

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總統蔡英文（中）25日前往新竹出席「新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮」表示，政府積極發展AI、5G、資通訊及大數據產業，未來竹科X基地將成為帶動台灣高科技產業「軟實力」的重要產業聚落。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）總統蔡英文今天出席新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮時說，竹科X基地未來會帶動台灣高科技重要產業聚落，提升整體經濟。

新竹市政府攜手科技部推動「竹科X基地」，首棟大樓開工，蔡總統、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠、民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘、台灣民眾黨籍立法委員高虹安、中國國民黨籍立委鄭正鈐、新竹市長林智堅與產業代表出席動土典禮。

蔡總統表示，台灣在世界半導體產業鏈有領頭羊地位，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，全球對台灣的晶片需求越來越高，再次凸顯台灣高科技產業重要性。

蔡總統說，硬體方面，台灣IC（積體電路）代工在全球市場占有率超過7成，全球第一，IC設計封裝測試居世界第2，其他包括LCD（液晶顯示器）、LED（發光二極體）與太陽能板等穩坐全球前3名，這些是台灣高科技產業最堅實「硬實力」展現。

蔡總統表示，竹科X基地未來會積極發展AI人工智能、5G、資通訊及大數據產業，相信一定能成為帶動台灣高科技產業「軟實力」重要產業聚落。

此外，蔡總統說，新竹縣、市是台灣科技重鎮，強化台灣關鍵產業發展量能、提升地方政府治理效能，相信是民眾與產業界共同期待。

蔡總統表示，竹科X基地未來會有許多重要國際廠商進駐，許多新創資金、技術及人才都會投入，期待這些能量匯集，結合硬、軟實力，強強聯手、互相加乘，產生更強大聚落效應，帶領整體台灣經濟。

吳政忠說，竹科過去40年從無到有，從IC設計製造到封裝測試，打造出綿密產業鏈，讓台灣成為全世界最重要半導體基地。竹科X基地將以軟扶硬、軟硬整合，帶動竹科發展，將有更多民眾受惠於半導體科技、創新產業。

林智堅表示，竹科X是都市型科學園區及國家未來發展需要，中央政府投入超過新台幣183億元打造，預計2024年完工後，創造2800個就業機會。（編輯：李明宗）1101225