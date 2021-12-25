林智堅批國民黨視竹竹為禁臠 楊文科：不恰當

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）新竹市長林智堅上午接受媒體聯訪時說，國民黨將新竹縣市視為「禁臠」。新竹縣長楊文科對此回應，這個用詞不太恰當，相信民眾有理智、能分辨是非。

林智堅上午出席新竹科學園區X基地第1軟體大樓開工動土典禮前，接受媒體聯訪表示，「竹竹併」是基於產業發展需要，改善城市區域治理效率及近6成縣、市民期待。新竹過去超過20年長期由國民黨執政，視新竹縣、市為禁臠，「好像非他們贏不可」。

林智堅說，他上任後，短短7年做到國民黨執政時做不到的工作，建設逐步完成，呼籲國民黨不應把新竹縣、市當禁臠，應讓人民決定城市發展。

楊文科透過新聞稿回應，認為林智堅的用語不太恰當。他說，禁臠是指不容別人染指的東西，事實上新竹縣市過去各黨派人都曾當選過縣市長，是一個很開明的地方，相信民眾都是有理智、能分辨是非的，強調「禁臠是一個不太好的用詞。」

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另外，林智堅受訪時也提到，國民黨為阻礙「竹竹併」的說法，一直說這是「因人設事」，林智堅強調「沒有非要我選不可」，應由人民決定，也希望國民黨對未來參選人應要有自信。

對此，楊文科回應表示，他一直認為要針對新竹縣市要合併升格後對新竹地區有什麼好處來做充分溝通，到目前為止，都不曾想過選舉的事情，認為林智堅的說法太過份了一點。（編輯：郭諭儒）1101225