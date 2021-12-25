竹竹併因人設事？林智堅：沒有非要我選不可

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）遭指「竹竹併」是因人設事的新竹市長林智堅今天表示，這是中國國民黨為阻礙「竹竹併」的說法，但「沒有非要我選不可」，應由人民決定，如果有比他更好人選，他也可以支持。

他說，國民黨對未來參選人應要有自信，不應為一黨、一己之私擋「竹竹併」，新竹縣、市民眼睛雪亮，一定知道什麼人擋大新竹未來發展，呼籲國民黨基於國家產業發展必要性與急迫性，不要辜負縣、市民期待。

林智堅上午出席新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮前，接受媒體聯訪表示，「竹竹併」是基於產業發展需要，改善城市區域治理效率及近6成縣、市民期待。新竹過去超過20年長期由國民黨執政，視新竹縣、市為禁臠，「好像非他們贏不可」。

不過，他說，他上任後，短短7年做到國民黨執政時做不到的工作，建設一一逐步完成，呼籲國民黨不應把新竹縣、市當禁臠，應讓人民決定城市發展。

至於部分國民黨人士指應「竹竹苗併」，林智堅表示，新竹縣長楊文科一開始支持「竹竹併」，後來又說「竹竹苗併」，但苗栗縣長徐耀昌說「不要染指苗栗」，顯見國民黨內部無共識，希望國民黨主席朱立倫從國家高度與城市發展，順從民意、不要背離。

行政院長蘇貞昌說，全球化時代，任何事要用全球觀點看，台灣在全球半導體產業有一席之地，且居領先關鍵地位，在總統蔡英文領導下，於最壞年代打造出最好出成績，各國都想吸取經驗及合作。

他說，這時如何在世界產業鏈重組時，確保、維持高科技半導體產業領先地位、擴大基地，增強競爭力，機不可失，不能猶疑慢下來，時間緊迫，非常需要「竹竹併」讓能量更大，這是縣、市民期待，不要自己貽誤先機。

至於中央政府總預算案回復到立法院各常設委員會審查階段，蘇貞昌表示，行政院負責籌編預算，籌錢不簡單，基於全民分享經濟成長果實，提高勞工基本工資、軍公教加薪，都好不容易籌到錢，但總預算案沒過、不能執行，只好眼巴巴等待。

他說，審預算案是立法委員權利與職責，不要讓軍公教無法如期加薪，或影響等待育兒津貼增加的民眾，希望立委盡責，別讓政府美意落空。（編輯：李明宗）1101225