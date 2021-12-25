竹竹合併引熱議 國民黨：林智堅承諾不選才能服眾

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨今天表示，新竹市長林智堅與民進黨立委柯建銘合謀為一黨一人之私趕竹竹合併，已是「司馬昭之心路人皆知」，林智堅應先承諾不是為自己、「承諾不選大新竹市長」，才能服眾。

林智堅今天上午出席新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮前接受媒體聯訪表示，「竹竹併」是基於產業發展需要，因人設事是國民黨為阻礙「竹竹併」說法，「沒有非要我選不可」，應由人民決定，如果有比他更好人選，他也可以支持。

對此，國民黨文傳會下午發出新聞稿質疑說，如果真的為新竹區域長遠發展著想，林智堅及柯建銘為何不思考納入苗栗做科技都以及提出財劃法規劃，為何不能在相關法制配套到位後於2026年升格，而要趕在明年2022選舉前處理。

文傳會指出，如此明顯的「因人設事」已經引起社會非議，就連民進黨內都有雜音，難道林智堅沒空用行動澄清自己的提案，反倒還回過頭來指責國民黨，簡直荒謬。

文傳會強調，基本上沒有人反對竹竹合併升格，大多討論聚焦在如何讓區域有更好發展，就是需要處理財劃法以及產業聚落定位的問題；林智堅一手與柯建銘操作一己之私的「竹竹併」版本、一手反指受人民託付長期在新竹地區執政的國民黨，只是盡顯自己的自私算計。

文傳會表示，奉勸林智堅不必急著轉移焦點，先承諾不選升格後的大新竹市長，才能讓眾人信服，大家才會開始願意聽林智堅說話，也才能讓眾人信服，這是在為公眾著想。（編輯：林克倫）1101225