顏寬恒稱16檢察官進駐為看住他 林靜儀：拿出證據

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民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀（右）28日上午到沙鹿市場掃街，向攤商及民眾握手問候，爭取支持。中央社記者趙麗妍傳真 110年12月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）國民黨台中立委補選參選人顏寬恒稱有16名檢察官進駐中2選區就是要看住他，台中地檢署澄清是常態性選舉查察工作，民進黨參選人林靜儀今天表示，指控應拿出證據。

顏寬恒27日在記者會上指出，有16名檢察官進駐台中第2選區就是要看住他。台中地檢署發出聲明，此為過去以來的常態性選舉查察工作之一。

林靜儀今天上午在前台中市長林佳龍、前立法院長蘇嘉全陪同下，前往沙鹿市場掃街拜票。她接受媒體聯訪表示，選戰至今，顏寬恒應該要澄清的事情，他從未說明，對外界的指控都說是「國家機器」，後來被證實不是如他所說，也一口咬定就是如此，別人拿證據檢視他，但他指控別人都不拿出證據。

媒體詢問顏寬恒家族位於龍井、沙鹿交界的莊園，遭爆料涉及違建及占用國有地，沙鹿區公所昨天前往現勘。林靜儀表示，有人舉報違建狀況，台中市政府的行政人員必須查處，如果不能進去就不查，那以後大家都不讓行政人員進門，她呼籲市長盧秀燕，「不要讓人覺得你是顏家的市長」。

顏寬恒參選立委，妹妹顏莉敏為台中市議會副議長，林靜儀表示，顏家人應比誰都有更高的道德標準，自行檢視不夠，應公開讓大家檢視，才是在從政過程中，擔任中央、地方民意代表，對待法律、國家資源應有的態度。

媒體問，顏寬恒指林靜儀為選舉工具，又抄襲他的托育政策，他本人則為海線、屯區選民的託付。對此，林靜儀說，民眾可檢視她在擔任立委期間，對兒童、弱勢權益、育兒政策提出的法案及預算修正案的資料，「這種東西我還要抄他，有這種事情嗎」。

林靜儀指出，台中市立委第2選區，當初有11多萬的選民託付前立委陳柏惟，但遭7萬多票罷免，「這是國民黨旨意，還是顏家的旨意？」

針對有影片呈現她在立院質詢情況。林靜儀表示，在立法院中為民眾據理力爭，面對不公不義時，再怎麼溫柔都應堅強，為弱勢民眾捍衛權益。她強調，「對弱勢的民眾溫柔，對不公不義絕對堅定」。

她也說，顏寬恒質詢台中港105號碼頭的語氣和緩，「不要扮演一隻溫柔的綿羊，背後卻是吞噬國家資源的大野狼」。

媒體問到外傳選舉賭盤緊繃，林靜儀說，不要讓賭盤干預民主選舉，選票是最平凡的民眾用來決定未來最基礎的權利。她正在承擔選民希望自由、尊嚴、快樂的期待。（編輯：謝雅竹）1101228