藍質疑曾濫權 林靜儀：若官員怠惰要據理力爭

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（中央社記者王承中、蘇木春台北28日電）國民黨今天公布民進黨台中市立委補選參選人林靜儀疑似向基層公務員發怒的影片，質疑她在擔任立委期間濫權。林靜儀回應，擁有權力的行政主管機關如果怠惰，身為立委當然要為人民、地方發展據理力爭。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票。國民黨文傳會主委凌濤、副主委林家興、鄭照新，以及台北市議員王鴻薇今天在國民黨中央黨部召開記者會指出，林靜儀過去的爭議言行，凸顯囂張跋扈的真面目、毫無專業，根本不適任中二選區的立委。

林家興指出，林靜儀號稱溫柔堅定、參選是媽祖娘娘安排，但近期網路社團流傳一支影片，林靜儀似乎在會議室中怒氣沖沖，質問看起來是基層公務員的在場人士。外界好奇林靜儀是在幫誰解套，是要處理什麼？作為一名立委，把質詢當作威脅公務人員的武器，是否有濫權。

鄭照新說，民進黨鋪天蓋地的攻擊國民黨台中市立委補選參選人顏寬恒的違建，實際上根據台中地方上熱心民眾的資訊，民進黨立委蔡其昌與議員陳世凱、張家銨等人，多達8處的服務處也疑似違建。呼籲民進黨在刮顏寬恒的鬍子前，先刮好自己的。

王鴻薇表示，林靜儀過去曾說「穿防彈衣才能選台中選區」，顯示林靜儀不惜用假消息，污名化台中海線地區。林靜儀心無地方，毫不尊重人民和政治對手，一心只求政治利益。

對此，林靜儀則透過競選總部表示，謝謝國民黨幫忙回憶，她在擔任立委時，對於行政怠惰的行政單位，會有怎樣積極、為了國家好，所做的這些動作，這個案子應該是當時在中部科學工業園區管理局其中的一個協調案之一。

林靜儀說明，中科在國民黨執政時期的錯誤政策，在中興新村創了一個中科園區，但是在相關法規與地方發展規劃下，當時中科非常消極不作為，資策會有一群年輕廠商，跟中科簽約希望在這個園區讓地方再造，但是案子拖了2年，最後找到她的團隊來開協調會，但經過更改計畫重送計畫案，中科卻反推給其他單位處理。

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林靜儀說，對於人民「我們是溫柔的」，但是對於擁有行政資源、權力的行政主管機關如果怠惰，身為立委當然要為人民、地方發展去據理力爭，這個案子在經過當時協調的4年後，中興新村完成了產業聚落發展。

林靜儀表示，相較於顏寬恒在擔任立委時拿著質詢稿唸，看似心平氣和，最終卻是讓自己家族相關產業取得台中港105號碼頭利益；到底誰適任為民喉舌、監督政府的立委，大家可以明顯區別。（編輯：楊凱翔）1101228