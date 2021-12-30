遭批修法壓迫醫護 林靜儀：國民黨假消息干預選舉

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民進黨台中立委補選參選人林靜儀（中）30日指出，一例一休修法時，她修正了護理界積假不讓護理師得到加班費，以及讓住院醫師符合勞基法，國民黨不應用錯的假消息干預選舉。（林靜儀競選團隊提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）民進黨籍台中立委補選參選人林靜儀今天受訪指出，一例一休修法時，她修正了護理界積假不讓護理師得到加班費，以及讓住院醫師符合勞基法，國民黨不應用錯的假消息干預選舉。

台中第2選區立委補選明年1月9日投票。國民黨29日召開記者會指出，林靜儀在一例一休修法時，背叛醫護同仁、夥伴。林靜儀今天上午霧峰路口拜票，會後，她接受媒體聯訪做上述表示。

林靜儀指出，國民黨修法不認真，對法條也看不清楚，一例一休的修法對多數的醫療人員是沒有特定影響，她將過去護理界積假，不讓護理師得到加班費全部做了修正，以及受僱醫師、住院醫生符合勞基法，住院醫師在值班的第2天可以休息。

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林靜儀表示，自己也到中部、南部醫療資源缺乏地區，召開多場協調會，主動跟地方醫療人員、主管機關了解，若修法後，對民眾的需求、醫師上班的型態會有怎樣的改變，也找了各個醫學會、跟衛福部、勞動部討論，法令更改過程，造成醫療人員業務的改變及民眾就醫權益影響，這些都是她推動的。

她說，國民黨當初用口號、謊言來操作一例一休修法，現在要選舉了，還不願意承認當時的修法，是讓更多的民眾有正常的生活跟勞動權益，國民黨當初拿假消息來罷免前立委陳柏惟，現在又要拿錯的假消息來干預選舉，她請國民黨光明正大、堂堂正正地拿政策來講。（編輯：黃世雅）1101230