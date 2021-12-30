海關巡緝艇汰舊換新 立委促如期如質完成

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（中央社記者范正祥台北30日電）多名立委關注「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，要求財政部關務署持續掌握各項辦理進度，如期如質完成巡緝艇汰舊換新作業。

立法院財政委員會今天協商立委所提111年度中央政府總預算案有關財政部及所屬預算提案。其中，數項提案關切海關巡緝艇汰舊換新計畫執行進度。

民進黨立委郭國文提案指出，關務署為維護查緝人員安全、強化海域執法能量，於民國107年至112年辦理海關巡緝艇汰舊換新計畫，預計將採購4艘巡緝艇。

郭國文指出，海關巡緝艇汰舊換新共編列新台幣8億7619萬元，111年度編列2億8784萬5000元。他要求關務署密切掌握辦理進度，如期如質完成。

民進黨立委沈發惠、林楚茵共同提案，支持籌建性能優越的巡緝艇，以執行外海監控勤務，查緝商船走私等不法活動，對海上走私行為發揮阻嚇、達到查緝功能。

提案中，除了督促掌握巡緝艇汰舊換新各項辦理進度，也要求應逐年依巡緝艇現況、維修效益及新造巡緝艇交船期程等因素綜合考量，以達執行勤務無縫接軌。

另外，國民黨立委曾銘宗等人也有提案，要求如期如質完成巡緝艇汰舊換新作業。

對於多名立委提案關切，立法院財政委員會通過決議，請財政部關務署向立法院財政委員會提出巡緝艇建造及汰除規劃期程與執行進度書面報告。（編輯：蘇志宗）1101230