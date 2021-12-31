國民黨駐美代表處確定地點 明年1月將開辦閉門會議

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨日前派員赴美籌備駐美代表處，確定辦公廳舍地點。黨內人士今天說，已規劃明年1月份在華府地區安排多場閉門溝通座談會，至於駐美人選則必須等黨主席朱立倫赴美揭牌時公布。

黨務人士說，如果疫情收斂，中央流行疫情指揮中心在農曆春節後管制降級，朱立倫的美國之行就會啟動；畢竟在目前入境後要入住7天防疫旅館、7天居家檢疫、7天自主健康管理，實務上不太可行。

國民黨國際部副主任黃裕鈞11月30日搭機前往美國華府，主責開設國民黨駐美代表處，以及加強國民黨對美關係維繫及外交相關工作等事宜。國民黨副主席夏立言近日要到美國與美方會面、溝通。

黨內人士今天表示，國民黨在美國設置代表處的辦公廳舍，近日已確定地點，而相關運作經費，除了由黨部幫忙籌措外，熱心的僑界人士也有幫忙募集；目前已規劃在明年1月份在華府地區就會安排許多閉門溝通座談會，對象以美國智庫、政府部門負責亞太事務的相關人員以及重量級學者為主。

黨內人士也說，明年2月會與波士頓學界人士舉辦公開的政策交流會，其中包括哈佛大學在內重要的相關學者，探討國民黨在美中台關係中的角色。

至於規劃最快農曆新年後赴美的國民黨主席朱立倫，是否親自出席台美相關的政策論壇，黨內人士表示，目前尚未確定，屆時要視防疫管制情況而定，但國民黨一定會有具代表性的人物參與，並以人在美國並預定停留一段時間的夏立言，代表出席機會最高。

有關國民黨駐美代表人選，黨務人士透露，目前還在討論中，具體人選要等朱立倫親自赴美揭牌時才會揭曉，未來也會採取不定期赴美溝通的模式運作，或以舉辦論壇的方式，安排訪問團赴美。至於朱立倫赴美時間要視國際疫情流行程度以及台灣的邊境管制措施通盤考慮。（編輯：林淑媛）1101231