2022新年談話 總統：挺香港民主自由立場不變

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總統蔡英文1日發表「2022新年談話」，面對兩岸局勢，她向對岸喊話，軍事不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。中央社記者王飛華攝 111年1月1日

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北1日電）總統蔡英文今天發表2022年新年談話表示，將持續關注香港情勢；並強調，追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。

蔡總統上午在副總統賴清德陪同下發表2022年新年談話，宣示四大主軸分別是持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權。

總統指出，「新的一年，『穩健執政』，是我們最重要的目標。我們會堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定」。

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她特別提到，「我們將會持續關注香港的情勢」。總統說，前陣子，香港的立法會換屆選舉，受到了干擾，讓人更擔心香港的民主發展；而幾天前，香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。

總統強調，追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。除了關心，更要珍惜得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。（編輯：郭無患）1110101