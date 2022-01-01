總統：提醒北京當局防止內部軍事冒進主義擴張

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北1日電）總統蔡英文今天發表2022年新年談話，在談到兩岸關係時，總統特別提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事衝突將衝擊經濟穩定。

總統表示，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

蔡總統上午在副總統賴清德陪同下發表2022年新年談話，宣示四大主軸分別是持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權。

總統談到兩岸關係時表示，面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民的福祉，所應該承擔的責任。同時，雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。

她進一步表示，「這些年來，我們持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓。對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定」。

總統表示，台灣的立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」；同時也要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。（編輯：郭無患）1110101