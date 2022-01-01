內政部：再添6名高專人才歸化 累計達217人

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（中央社記者賴于榛台北1日電）內政部今天表示，最新一次歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長區塊鏈、虛擬實境（VR）等領域的美國籍史先生等6位高級專業人才，歸化中華民國國籍；2016年至今，已有217名高專人才歸化。

內政部今天發布新聞稿指出，去年12月30日召開歸化國籍高級專業人才審查會，共通過6位高級專業人才，歸化中華民國國籍，包括教育領域3名、科技領域2名、經濟領域1名。

內政部說，其中美國籍33歲的史先生，具備政府推動的六大核心戰略產業之一區塊鏈、虛擬實境（VR）、程式設計以及各種新興數位通訊等經驗技術，將有助台灣未來資通訊產業發展。

美國籍陳先生則專長菱鏡片生產技術開發，內政部說，陳先生在台期間獲得的專利達19項，促使其任職企業取得技術領先地位，並獲頒經濟部第一屆卓越中堅企業獎項，對台灣光電產業技術提升深具貢獻。

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另外，比利時籍戴先生現任職國立大學語言所所長，為少數外籍主管之一，其專長語言學，尤其對原住民布農族語有特別深入研究，亦積極推動學校的國際化發展，是台灣原住民文化保存及國際化的重要學者。

內政部表示，高級專業人才歸化取得國籍後，擁有參政權也享有各種社會福利保障；歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，齊心為台灣這塊土地努力。（編輯：郭無患）1110101