學者：中共20大前 恐加大對台兩棲及三棲威懾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）共軍海軍陸戰隊司令員孔軍近日轉任東部戰區司令員。學者林穎佑分析，東部戰區擁有攻台主力的兩棲合成旅，研判今年20大前將有更多兩棲、三棲登陸演訓並加大對台威懾，是台灣未來將面對的挑戰。

原任中國人民解放軍海軍陸戰隊司令員的孔軍，近日以東部戰區陸軍司令員身份亮相，外界分析，共軍海軍陸戰隊主官先後被拔擢，顯示在軍中地位上升。

「重點不在於海軍陸戰隊的地位提升，而是東部戰區擁有攻台主力的兩棲合成旅」，熟悉共軍研究與人事的中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社記者訪問時分析，孔軍過去的資歷大多都在南京軍區裝甲部隊，其對於東部戰區概況自然有相當程度了解。

他表示，值得注意的是，在許多公開資訊中均披露，共軍首艘075兩棲突擊艦都是與中共海軍陸戰隊搭配演訓，如今東部戰區也傳列裝第2艘075，且東部戰區是隸屬在陸軍的兩棲合成旅，孔軍的調任，是否代表未來陸軍兩棲合成旅會更走向海軍陸戰隊的發展，值得觀察。

林穎佑也指出，中共陸軍72、73集團軍早在軍改前就為對台作戰主力部隊，如今由熟悉三棲作戰的前海軍陸戰隊司令回到東部戰區擔任陸軍司令員，是否代表未來對台主力編制上會有新變化，且研判在今年中共20大以前，將有更多兩棲及三棲登陸演訓，加大對台威懾，這都是未來台灣必須面對的挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對台灣的因應方式。林穎佑指出，對台灣來說，除了本身人員編制的變化、新裝備持續列裝外，更要注意中共兩棲登陸部隊在新裝備、新人員進來後的改變，因為現今登陸作戰模式已非傳統模式，國軍可透過觀察共軍演習過程中可能透露的訊息，加以精進自我防衛能力。

共軍共有五大戰區，分別為東部、南部、西部、北部及中部。其中以西部戰區面積最大，總面積超過半個中國；東部戰區主要是「日本及台灣」；南部戰區則維護南海、海上航海通路的安全。（編輯：林淑媛）1110102