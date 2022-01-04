王定宇：反制中國威脅 澳洲將扮演主要角色

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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）立法院外交及國防委員會委員王定宇今天接受澳洲媒體訪問。他指中國在印太地區內的行為日益具侵略性；隨著AUKUS聯盟的組成及坎培拉當局的行動，已展現澳洲將在印太地區扮演主要角色。

澳洲人報（The Australian）4日頭版頭條刊登專訪 王定宇的報導。王定宇提到，據來自「中國內部」的消息顯示，相較於澳、美、日、印度組成的四方安全對話（Quad），中國更為認真看待由美國、英國和澳洲組成的AUKUS聯盟。

王定宇指出，隨著AUKUS聯盟的組成，美、英承諾協助澳洲建造核動力潛艦；再加上美、英、澳三國與日本和其他夥伴的合作日益緊密，當中所釋出的訊號，是盟國們要將中國堵截於連接日本、台灣和菲律賓的「第一島鏈」（the first island chain）之內。

王定宇相信，AUKUS要將中國局限於中國的近海海域；這對北京當局來說，是一個非常大的警訊。

澳洲人報提到，距離南韓總統文在寅於2021年12月中訪問澳洲，與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）討論到台海安全問題至今，僅僅3個星期。本週日本首相岸田文雄亦將會訪問澳洲，與莫里森會面；預料將會討論到中國威嚇台灣，以及中國入侵東海和南海的問題。

澳洲人報指出，澳洲政府日益主動地與世界各國合作，試圖嚇阻中國對外侵略活動；澳洲亦因為拒絕承認中國的領土主張，已經觸怒中國。

中國國家主席習近平於12月15日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）視訊會面；對此，澳洲人報指出，中國是要拉攏俄羅斯，以便與AUKUS抗衡。

對於AUKUS的各項舉動以，王定宇認為，澳洲及盟國「做得對」。

王定宇指出，隨著中國在印太地區內的行為日益具有侵略性，故此台灣和台灣的夥伴們需要調整態度。他指行動比言論來得更重要，而且在目前的情勢下，必須要釋出清晰的訊息，不應採取模糊態度。

王定宇呼籲，澳洲政府應該持續與亞洲各個夥伴和盟國舉行雙邊會談。

王定宇提醒，中國指控AUKUS會破壞國際社會防止核擴散的說詞，旨在詆毀AUKUS。

王定宇強調，澳洲憑著其行動而非言論，展示出澳洲將會在印太地區扮演主要角色。

另外，中國外交部指責AUKUS是具有「盎格魯－撒克遜」種族色彩的「小圈子」軍事集團；對此，王定宇指北京的說法是「笑話」。

王定宇指出，AUKUS與台灣、日本、南韓和東南亞多國之間均關注著相同的議題；他解釋，這是攸關價值觀、秩序和國際規則的問題，而非種族問題。

澳洲人報又提到，澳洲政壇內部近期針對台灣和平穩定的問題進行辯論；去年11月底，澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）指澳洲需要「聲討（中國的）破壞穩定行為」。

澳洲人報還提到，台灣頂住中國的壓力推行潛艦國造計畫；而澳洲亦展開自力建造潛艦艦隊；此外，包括英國、德國和法國等美國的盟友，也增加在印太地區的部署。（編輯：高照芬）1110104