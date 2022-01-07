美印太事務官重申維持台海和平 外交部感謝

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（中央社記者王慶剛台北7日電）白宮印太事務協調官康貝爾昨天指出美方對台立場不變，美方支持台海兩岸和平對話與往來，維持台海穩定；外交部今天回應表示由衷感謝。

美國白宮國安會印太事務協調人康貝爾（Kurt Campbell）於美東時間6日，線上出席美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研討會，針對美國對台政策指出，美國致力提升嚇阻能力，以確保台海和平穩定，並支持兩岸和平對話與互動。

此外，康貝爾也說，拜登政府與區域夥伴密切溝通，確保各國與美國共享維繫台海和平穩定的承諾。外交部對美國政府重申對台海安全的堅定承諾，表達由衷感謝。

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外交部發言人歐江安表示，中國對台灣及民主夥伴的各式威脅恫嚇，已影響台海安全與區域和平穩定，以及全球供應鏈安全，引起越來越多民主國家高度警覺。

歐江安說，拜登總統上任以來，美國已多次強調對台灣的支持堅若磐石（rock-solid），並持續以實際行動力挺台灣。台灣政府將堅定捍衛台灣自由民主的生活方式，並將繼續深化台美及區域國家合作，維護台海穩定，並為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。（編輯：張均懋）1110107