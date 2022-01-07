立陶宛經濟創新部：儘快設立駐台灣經貿代表處

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯7日專電）立陶宛經濟暨創新部今天告訴中央社，在台灣設立經貿代表處的準備工作持續進行，將儘快完成必要程序，近日將公告展開處長徵選。

立陶宛經濟暨創新部表示，駐台經貿代表處初期將自立陶宛派遣兩人赴任，包括處長及其副手。在台灣設立經貿代表處的法律依據於今年1月1日生效，辦公室選址等相關準備工作持續進行，希望能儘快完成。

「我們感受到立陶宛與台灣都有強化雙邊商務關係的濃烈興趣」。立陶宛經濟暨創新部指出，與台灣合作可望為立陶宛高附加價值產業開啟重要契機，這些產業包括生物科技、創新製造、金融科技與研究。

經濟暨創新部表示，立陶宛很有興趣與台灣共同發展半導體產業，並尋求在國內建立半導體製造生態系。立陶宛也致力吸引台灣的直接投資，優先領域包括服務業、資通訊科技、金融科技、生物科技、醫療設備及製造業。其中，製造業涵蓋可再生能源設備、自動化解決方案、電池與工業裝置等項目。

台灣近日宣布由國家發展委員會成立2億美元的「台灣中東歐投資基金」，預計優先投資立陶宛，初期將聚焦高科技等對台立雙方皆具戰略利益的產業，消息振奮立陶宛社會。

駐立陶宛代表黃鈞耀近日接受中央社訪問時提到，台灣的設備製造業可與立陶宛的雷射技術完美結合；台灣缺乏精密要求度高的雷射光源工業及相關基礎科學，而立陶宛具備完整產研生態系、在相關領域極具國際優勢，台灣可透過與立陶宛合作取得可靠技術工具。

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台灣的全國工業總會去年11月底指出，目前立陶宛尖端雷射技術產品主要出口中國、美國、德國，台灣僅占約1.6%；若台灣能引進相關技術零件，與本土終端全機製品強項相結合，應可形成產業鏈互補優勢。

在立陶宛近期發展快速的生物科技方面，美國生物技術與醫療器械大廠「賽默飛世爾」（Thermo Fisher）早在2010年即透過併購立陶宛生物科技公司Fermentas進入立國市場，目前在首都維爾紐斯（Vilnius）的基地已是波羅的海地區規模最大的私人企業研發中心之一，提供高等級產品與技術，全職員工近2000人。（編輯：周永捷）1110107