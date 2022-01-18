國民黨：國際部副主任黃裕鈞受邀在美國智庫演說

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨今天表示，國民黨國際部副主任黃裕鈞，最近受邀至美國智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution），參加閉門研討會發表演說，此為國民黨在野以來首次受邀具有黨職的講者。

國民黨主席朱立倫上任後，積極推動對美關係，日前指派黃裕鈞至美國華府籌備駐美代表處。國民黨今天發出新聞稿指出，黃裕鈞昨天受邀至全美最有影響力的智庫之一「布魯金斯研究院」，參加閉門研討會發表演說。

國民黨表示，在全球享負盛名、多次拿下全球智庫排名第一名的「布魯金斯研究院」位於美國華盛頓特區，主要研究社會科學，特別是著重全球經濟發展、都市政策、政府、外交政策等重大議題。

國民黨也指出，因應美國嚴峻疫情，此次研討會改為線上視訊連線，包括美國政要、學界人士等共20人參加視訊會議。本次會議是由美國前國安會亞太事務主任、現任布魯金斯學會外交政策項目研究員暨Michael H. Armacost項目主席何瑞安（Ryan Hass）擔任主持人。會中由黃裕鈞對與會來賓發表演說，並接受現場提問。

國民黨表示，此會議為黃裕鈞於去年底赴美籌辦國民黨駐美代表處後，首度以座談會的型式一次面對華府政學界各領域菁英與意見領袖，就台美關係、國際外交情勢發展等交換意見。

黃裕鈞則說，國民黨作為忠誠的在野黨，立志於深化美台外交關係，朱立倫上任以來全力重新建立與美方溝通的管道。赴美一個多月以來，他代表傳遞國民黨所捍衛的民意及自由民主價值，也確保來自台灣的不同觀點都能在華府得到充分討論。（編輯：楊凱翔）1110118