斷交沒尼國文件台商怎享優惠 財政部：研擬替代措施

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（中央社記者王揚宇台北20日電）尼加拉瓜與台灣斷交，業者擔心優惠關稅、自由貿易協定（FTA）是否失效，民進黨立委羅致政呼籲，政府部門在農曆年前應提出相關對策確保台商權益。針對尼國不再提供官方文件，財政部表示，正研擬替代文件等措施。關於尼國片面終止雙方FTA，外交部指出，法理上仍有效。

外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中說，有無優惠關稅，這牽涉FTA是否存在，而尼加拉瓜沒有按照程序走，執行上有違約行為，因此「我們中止，就是暫停實施」，但在法理上FTA還是有效。

台尼FTA起源於2004年8月20日簽署台尼自由貿易協定諮商架構文件，經密集談判後於2006年6月16日簽署協議文件，2008年元月1日正式生效。然而，尼加拉瓜政府去年12月10日宣布與台灣斷絕外交關係下，尼加拉瓜國會決議終止台尼FTA。

羅致政今天與台灣進口水產品協進會在立法院召開「台尼斷交FTA失效？台商受害哭求無門」記者會，呼籲政府部門應從速、從簡來研擬相關對策，別讓受害台商哭求無門。

羅致政說，進出口業者配合政府政策，為了維繫兩國邦誼做了許多努力，然而尼國單方面的違約，政府部門應優先維護台商權益，而且目前台灣並無針對FTA協議宣布終止，在還沒有進一步宣告之前，FTA相關優惠關稅應照常。

此外，羅致政表示，原產地證明的替代措施中，不論是當地出口商給的產地證明，或者依照業者過去的進口實績，關務署應從寬認定，不須再依關稅法18條規定提供擔保。

羅致政也提到，FTA有相關規定，協定需由締約方通知對方180天後才會失效，這個起算日是哪一天。

受邀出席記者會的經濟部國際貿易局副局長李冠志指出，為確保業者最大權益，目前FTA、關稅優惠稅率都持續執行中，至於180天的緩衝期要如何計算，跨部會討論中。

關於原產地證明部分，財政部關務署副署長陳依財指出，正在研擬替代措施，例如當官方不再核發官方文件下，是否可用其他證明或替代文件等。（編輯：楊凱翔）1110120