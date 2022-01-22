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本土疫情升溫 蘇貞昌：整合力量擴大匡列篩檢

2022/1/22 14:22
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（中央社記者賴于榛台北22日電）本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今天說，防桃園電子廠群聚案擴大，內政部、經濟部、勞動部應協助指揮中心，交通部則要對高雄港感染相關事件，檢討未完善的防疫措施，各部會應整合力量擴大匡列篩檢。

西堤群聚疫情擴大，延燒至電子廠，桃園市長鄭文燦上午表示，已共70人確診。

行政院發言人羅秉成下午透過媒體群組指出，蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，指揮中心說，全球疫情因Omicron株流行續創新高，上週增加13%，並仍持續新增病例未見趨緩，鄰近的亞太多國病例也持續增加，預期疫情仍會上升。

指揮中心表示，因國際疫情仍屬嚴峻，境外移入病例數仍多，須嚴守邊境，落實檢疫作為。

至於國內疫苗接種人口涵蓋率，指揮中心報告說，第一劑為80.98%、第二劑為73.17%、基礎加強劑為0.55%、追加劑為13.4%，共已施打3929萬人次；其中12至17歲已接種第二劑學生為87.4萬人，接種率為74.3%。

蘇貞昌聽取報告後指出，為遏止桃園電子廠群聚威脅擴大，針對染疫外籍移工疫調，請勞動部協助指揮中心進行通譯事宜、內政部警政署配合協尋相關接觸者，經濟部則要協助周遭企業的加強防疫作為。

另外，針對高雄港感染相關事件，蘇貞昌請交通部持續掌握船務作業員工接觸者，並確實檢討防疫措施未盡完善之處。

蘇貞昌表示，為有效掌控國內疫情，需擴大通報及採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，全力提升疫苗覆蓋率與加速醫療整備。

他說，在疫苗接種率、醫療量能，及有去年處理多起群聚事件的經驗下，盼部會繼續整合力量，擴大匡列和篩檢，讓民眾安心過年。

蘇貞昌指出，雖然本土確診者多為輕症或無症狀，但若無法收斂疫情，仍會造成醫療的負擔。昨天一夜，特別要感謝指揮中心、第一線防疫人員及地方政府徹夜未眠，通力合作，讓確診者能夠即時收治和隔離。（編輯：康世人）1110122

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