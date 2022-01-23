外交部：澳英AUKMIN會談首度強調台海和平穩定重要性

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澳洲與英國21日召開「外交暨國防部長（2+2）會談」，澳洲外長潘恩（左起）、防長杜登及英國國防大臣華勒斯、外相特拉斯親自與會。（圖取自twitter.com/BWallaceMP）

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（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，澳洲與英國「外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN）首度強調台海和平與穩定的重要性，澳英兩國是台灣在印太區域理念相近夥伴，台灣將於既有堅實基礎上，持續與理念相近國家緊密合作。

外交部副發言人崔靜麟下午告訴中央社記者，澳洲與英國21日召開「外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN），會後聯合聲明首度強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決，以及支持台灣有意義參與國際組織，外交部對此表示高度歡迎與誠摯感謝。

崔靜麟指出，此次AUKMIN會議於澳洲雪梨實體召開，澳洲外長潘恩（Marise Payne）、防長杜登（Peter Dutton）及英國外相特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）親自與會。自本月起，包括1月6日「日澳元首（視訊）峰會」、1月20日「日法外交暨國防部長（2+2）會談」及1月21日「美日元首（視訊）峰會」，均申明對台海安全情勢的重視，持續凸顯維持台海和平與穩定，已經是世界主要民主國家元首及領導階層的高度共識。

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崔靜麟表示，AUKMIN聯合聲明內容指出，澳英兩國將持續推進「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）、「五眼聯盟」（Five Eyes）及印太戰略與軍事科技合作，捍衛國際規則及自由民主價值觀、共同應對氣候變遷挑戰、反對經濟脅迫，並對南海、緬甸情勢、新疆人權、香港自治、俄羅斯在烏克蘭邊界的軍力集結行動表達嚴正關切。

崔靜麟強調，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；澳洲與英國是台灣在印太區域的重要朋友，也是理念相近的夥伴，台灣將在既有堅實基礎上持續與澳洲、英國等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域和平、穩定與繁榮。（編輯：楊蘭軒）1110123