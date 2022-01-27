王育敏：仰賴強人時代已過 國民黨須集體作戰

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨副秘書長王育敏今天說，仰賴某個強人的時代已經過去，國民黨必須集體作戰；國民黨與執政縣市的窗口已架構，未來將互相支援，國民黨沒資源，就剩人才，充分合作團結力量大。

曾擔任國民黨文傳會主委的王育敏，日前回鍋就任副秘書長一職，她今天在接受廣播節目訪問時，談到布局年底的地方大選表示，黨內已在討論選戰節奏與計畫，大家不會因為一時挫敗而氣餒，希望支持者給予鼓勵加油。

王育敏指出，國民黨過去仰賴某個強人的時代已經過去，必須集體作戰，她剛上任副秘書長，已與常上節目的藍營民代聯絡，大家都願意幫黨做事情，把大家串在一起，國民黨就會更有力量。

她說，未來也會透過與常上節目的藍營民代間的橫向聯繫，讓大家更了解黨中央立場，強化論述

王育敏表示，黨中央與執政縣市的聯繫窗口已架構，未來將相互支援，當某個縣市被攻擊，黨中央有責任幫忙，運用民代力量，形成連線，國民黨沒有媒體資源也沒有媒體預算，就剩下人才，大家充分彼此合作，團結迎戰年底選戰。

談起就任副秘書長後的工作，王育敏說，她將從旁協助文傳會對外的記者會、論述，黨主席朱立倫期盼能發揮橫向聯繫作用。

王育敏認為，自己經歷兩屆立委，有較多的經歷，能發揮的功能就是在未來的一些政治判斷上，從旁給予建議，與文傳會互相搭配與合作。（編輯：康世人）1110127