總統玩園藝幫薄荷換盆 鼓勵多種植物挺花卉產業

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（中央社記者王揚宇台北3日電）農曆春節期間，到花市買花、盆栽布置家中，是許多民眾過年必備的「儀式感」之一。總統蔡英文今天在IG上傳親自幫薄荷盆栽換盆的影片，在過年期間玩園藝，並鼓勵大家力挺花卉產業。

今天是大年初三，蔡總統在Instagram（IG）上傳親自幫薄荷盆栽換盆的影片；影片中，蔡總統替一株薄荷換盆，用雙手剝除薄荷根上部分舊土壤，將薄荷換到新的花器中，增加植物的生長空間。現場工作人員也稱讚，蔡總統換盆的動作相當熟練。

蔡總統在影片中提到，在家多種植一些花卉植物，有助產業發展，而且在家種點植物，尤其是功能性的植物，可以泡茶喝的薄荷或是煮菜用的辣椒，都是滿好的。

換盆的過程中，蔡總統的愛貓「蔡想想」也在一旁監工，後來分心盯著窗外壁虎的模樣，讓網友直呼超萌。影片最後，蔡總統也送上新年祝福，並提醒大家注意防疫，新年過得快樂而且平安。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，蔡總統去年12月在IG發布的Q&A影片中，提到自己種過辣椒與薄荷，希望在春節期間，透過這支最新的影片，和大家分享蔡總統生活化的一面。

范綱皓補充，蔡總統之後會不定期在社群上分享植物種植的心得，也會持續將生活化的一面分享給IG上的粉絲們，歡迎有興趣的朋友一起來追蹤蔡總統的IG。（編輯：楊蘭軒）1110203