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台美關係2/153

美議員推動正名台灣代表處 外交部關注後續進展

2022/2/4 15:24
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（中央社記者范正祥台北4日電）美國聯邦參、眾兩院跨黨派議員近日共同提出支持台灣在華府的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」法案。對此，外交部表示，將持續關注後續立法進展，穩健深化台美全球夥伴關係。

外交部發言人歐江安指出，外交部感謝美國國會參、眾兩院議員，長期以來不分黨派展現對台灣及強化台美關係的一致支持。

歐江安說，外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美全球夥伴關係。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）及外委會西半球小組共和黨首席議員盧比歐（Marco Rubio）於美東時間3日聯名提出法案，要求美國國務卿必須就台灣在華府的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事進行諮商。

這項法案的眾院對案則由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）和民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）帶頭發起。（編輯：康世人）1110204

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