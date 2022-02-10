美商會放眼數位貿易 籲與台灣等數位12國簽協議

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國最大商業遊說團體「美國全國商會」（U.S. Chamber of Commerce）今天建議，華府應與志同道合國家洽談數位貿易協議，以確保資料跨境傳輸等議題的保障。

彭博（Bloomberg）報導，美國全國商會在一份定於今天公布的報告中概述這項建議，提到合稱「數位12」（Digital Dozen）的一些國家或組織會是很好的夥伴，包括澳洲、加拿大、智利、哥倫比亞、日本、韓國、墨西哥、紐西蘭、秘魯、台灣、英國和東南亞國家協會（ASEAN）。

美國全國商會表示，資通技術出口在2020年約提供31萬7000個工作機會，相當於美國航太出口提供的數量。商會還指出，美國數位經濟於2019年價值達2兆美元，成長速度幾乎是整體經濟的3倍。

美國全國商會表示，管理顧問和金融諮詢之類能以數位形式提供的美國服務出口，在過去10年間翻了不只一倍，最重要的市場包括歐洲和亞太地區等已開發經濟體。

商會指出：「可數位交易服務的出口機會正迅速擴大，情勢有利於美國在這些領域打造巨大優勢。然而，數位保護主義的擴散和經常針對美國企業的歧視性數位規範不斷積累，會危及這些機會。」

美國總統拜登政府正推動「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework），並打算在未來數週提出更多細節。美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）上週說，美國的目標是把數據在地化和資料跨境流動等數位議題納入這項協議。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）共同主導美方的推動工作。雷蒙多與澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞和日本洽談後，於去年11月宣布相關計畫。

美國前總統川普任內宣布退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），繼任的拜登政府也已表明不會加入TPP改組而成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），而是另提「印太經濟架構」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110210