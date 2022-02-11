對戰謝龍介 陳以信表態參選台南市長

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）台南市議員謝龍介、國民黨不分區立委陳以信相繼表態，有意參選台南市長，國民黨文傳會主凌濤今天表示，人選將交由中央選戰策略會報，負責徵詢、協調。

備戰年底縣市長選舉，國民黨9日中常會通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將以協調代替初選為原則，避免初選造成紛擾與分裂。

謝龍介昨天接受媒體訪問時首度鬆口，表達參選台南市長意願，他說，長期以來，很多支持者一直鼓勵他參選，中常會已通過提名機制，他願意參與黨的機制，就看黨中央如何行使這個機制。

陳以信今天透過臉書表態參選台南市長意願，他說，民進黨已在台南執政20多年，希望國民黨光復台南是所有藍營支持者的心願，他身為台南子弟，也是國民黨在台南唯一的不分區立委，有義務以及使命，在年底台南市長選舉這一仗全力協助國民黨光復台南，他個人的意願不變，只要黨有需要，他會勇敢承擔全力奮戰。

謝龍介、陳以信相繼表態，凌濤受訪時說，國民黨已在9日提出縣市長選舉特別辦法，依照辦法將設置中央選戰策略會報，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。（編輯：謝佳珍）1110211